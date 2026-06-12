Bas Tajpan (naprawdę nazywał się Damian Krępa) zmarł 16 lipca 2025 r. na skutek nawrotu choroby nowotworowej. Wokalista z Zagłębia Dąbrowskiego (woj. śląskie) miał 47 lat.

Wykonywał muzykę z pogranicza reggae i hip hopu. Występował również pod pseudonimami Bass Doc. i Bas. Tworzył z wieloma znanymi artystami na polskiej scenie rapowej takimi jak Fokus, IGS, Projektor, Junior Stress, Firma, Miuosh, Bosski Roman, Paluch, Peja, Lukatricks, NON Koneksja, Skorup, Fu czy Hemp Gru oraz grał w grupach 13 Chilli Pół Fuksa, HaiHaieR, Mustafarai i Ushat Sound System.

Pierwsze kroki na scenie stawiał w połowie lat 90., jednak najbardziej przełomowym w jego karierze był wydany w 2009 roku utwór "Nowy Protest".

Bas Tajpan: Koncert w hołdzie na Ostróda Reggae Festival

24 lipca na Green Stage, soundsystemowej scenie Ostróda Reggae Festival, odbędzie się specjalny koncert Tribute to Bas Tajpan. Pomysłodawcami i organizatorami tego wydarzenia są przyjaciele zmarłego wokalisty: Jakub Kłak, współzałożyciel Slavic Rasta i Marcin "MetaKalina" Kalinowski, wieloletni menedżer Basa.

"Bas często powtarzał ze sceny słowa 'Wasza energia jest moją energią' - nadszedł czas podziękować mu za całą moc, którą od niego otrzymaliśmy. Bądźcie tego dnia razem z nami i wspólnie oddajmy mu hołd. 1Miłość!" - czytamy w zapowiedzi.

W programie znajdzie się przekrój twórczości Bas Tajpana, a także wersje jego utworów wykonane na żywo przez zaprzyjaźnionych artystów: Junior Stress, Jakub Kłak, Jarex (Bakshish), Gutek, Rafał Karwot (Tabu), Cheeba, Cozer (KoNoPiAnS). Koncert wesprą także reprezentanci DiilGangu, Bilon HG i Żary JLB.

Dodajmy, że muzyka nie była jego jedyną pasją. Bas Tajpan był wielkim fanem klocków Lego. Wystąpił w pierwszym sezonie programu TVN "Lego Masters", a na YouTube'ie prowadził kanał poświęcony popularnym duńskim klockom.

Ostróda Reggae Festival - kto wystąpi?

Tegoroczna edycja święta reggae odbędzie się w dniach 23-26 lipca. Wystąpią m.in. Burning Spear (Jamajka), Alborosie & Shengen Clan (Jamajka/Włochy), Dub Pistols (Wielka Brytania), The Congos (Jamajka), Culture feat. Kenyata Hill (Jamajka), Samora (Holandia/Surinam) presents Female Reggae Voices oraz polskie gwiazdy gatunku: Vavamuffin, Tabu, Bakshish, Sidney Polak, Maleo, Tumbao, KoNoPiAnS, Shashamane, Dancehall Masak-Rah, Joint Venture Sound System i Radikal Guru.

Dodajmy, że tegoroczna, jubileuszowa 25. edycja otrzymała nowy oficjalny hymn za który odpowiada brytyjski wokalista Brinsley Forde, założyciel grupy Aswad. Oryginalną kompozycję stworzył Piotr Kolaj, założyciel i dyrektor Ostróda Reggae Festivalu.

"Brinsley Forde - Ostróda Reggae Festival Time" został nagrany w 2025 roku na Jamajce, w Waxncannon Studio, z udziałem uznanych na świecie muzyków reggae. "Piosenka w wyjątkowy sposób oddaje ducha, jedność i niezwykłą atmosferę jednego z najważniejszych festiwali reggae w Europie" - podkreślają organizatorzy.

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