Zack Roach grał w Senses Fail w latach 2009-2016. Był przede wszystkim gitarzystą i kompozytorem, a dodatkowo w latach 2012-2013 obsługiwał bas.

Jego studyjnym debiutem w zespole był album "Renacer" (2013), a kolejnym materiałem nagranym w składzie post hardcore'owej grupy był jego następca "Pull the Thorns from Your Heart" (2015).

Informacje o śmierci 48-letniego muzyka przekazali Buddy Nielsen, wokalista i lider Senses Fail, a także żona gitarzysty Shaila Roach. Nie podano przyczyny zgonu.

Zack Roach nie żyje. "Bardzo smutne"

"To bardzo smutne, przesyłamy wyrazy miłości jego rodzinie - miał dwójkę dzieci. (...) Straciliśmy jednego z najbardziej utalentowanych i najmilszych ludzi, jakich znałem" - przekazał w mediach społecznościowych Buddy Nielsen.

Wokalista zaapelował też o wsparcie internetowej zbiórki na rzecz Shaili, ich dwójki dzieci oraz Bobbie, teściowej Zacka Roacha.

Senses Fail wśród swoich muzycznych inspiracji wymieniali takich wykonawców, jak m.in. Poison the Well, Metallica, Megadeth, Deftones i Jimmy Eat World.

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