Swoją działalność muzyczną Paddy Cole rozpoczął w wieku 12 lat. Na popularności zyskał grając w zespole The Capitol Showband, do której dołączył w latach 60. W kolejnej dekadzie przeprowadził się do Las Vegas, gdzie grał razem z The Big Eight Showband. Sam Elvis Presley regularnie uczęszczał na jego koncerty. Gdy powrócił do Irlandii, założył zespół Paddy Cole Band, który później przemianował na Paddy Cole Superstars.