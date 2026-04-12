Krzysztof "Pinki" Brandt miał na koncie epizody w filmach "Uprowadzenie Agaty" i "Pianista", a także w teledyskach takich wykonawców, jak m.in. Kayah, Kamil Bednarek, Molesta, happysad i Coma.

To właśnie Vienio, współzałożyciel Molesty, jako pierwszy przekazał informację o śmierci Pinkiego.

Nie żyje "Pinki", jeden z pierwszych hipisów w Polsce

"Droga Warszawo, dziś odszedł w zaświaty Twój kolorowy syn Krzysztof. Wiesz, co nas łączy? Ta miłość, co się nigdy nie zakończy. Tak wykrzykiwał na ulicach, ubrany w zdizajnowane przez siebie kolorowe ubrania. Zapamiętamy go jako orędownika pokoju i miłości, entuzjastę życia i fana polskiej muzyki punkrockowej i reggae. Był przyjacielem wielu artystów oraz inspiracją dla młodych adeptów sztuk pięknych" - napisał Vienio.

"Był kolorowym ptakiem na warszawskich ulicach. Występował w wielu klipach oraz brał udział w szeroko pojętym życiu artystycznym tego miasta. Kochał życie i ludzi. Modlił się zawsze o miłość i pokój na ziemi. Dziękuję Ci, Krzysztof, za wszystkie wspólne wesołe chwile" - dodał raper.

Zmarłego w mediach społecznościowych pożegnali również m.in. Kamil Sipowicz, wdowiec po Korze, oraz Tomasz "Siwy" Wójcik, gitarzysta związany z Maleo Reggae Rockers, Bakshish czy Sidneyem Polakiem.

Pinki - jeden z pierwszych hipisów w Polsce - był wnukiem znanego polskiego malarza Józefa Brandta. To on był tytułowym bohaterem komiksu Pawła Płóciennika, wydanym w 2014 r. Dopełnieniem komiksu był teledysk "Pinki to jest zawodnik", w którym pojawili się także m.in. Kamil Sipowicz, Vienio, Robert Brylewski, Jacek Kleyff, Tomek Świtalski i Rafał Betlejewski.

Nauczyciel informatyki wprawił jurorów w osłupienie. "Zrozumieliście coś?". Polsat Promocja