Informacje o śmierci Gregga Foremana pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie żegnali go przyjaciele i współpracownicy. Smutne doniesienia potwierdziła wytwórnia Matador Records, nakładem której ostatnio ukazała się EP-ka "Redux" sygnowana przez Cat Power i Dirty Delta Blues.

"Na dobre i na złe, żył życiem, o którym inni tylko twierdzą, że żyli, i był jednym z nich. Jego miłość do muzyki była tak szczera, jak ból, który skrywał" - napisał na Instagramie Wesley Eisold (Cold Cave).

Nie żyje Gregg Foreman

Muzyk z Filadelfii (występujący również jako DJ) zdobył popularność na lokalnej scenie jako lider, wokalista i gitarzysta grającej garażowego rocka grupy The Delta 72. W tej formacji połączył post punk, bluesa, alternatywnego rocka z r'n'b spod znaku Brytyjskiej Inwazji z lat 60. Wszystkie trzy płyty tego zespołu ukazały się nakładem wytwórni Touch and Go, związaną przede wszystkim ze sceną alternatywną (m.in. Butthole Surfers, The Jesus Lizard, Shellac).

Po rozpadzie The Delta 72 Gregg Foreman dołączył do Dirty Delta Blues wspierającej Cat Power (w zespole grał na fortepianie i organach, a z czasem objął funkcję muzycznego kierownika).

W 2014 r. wziął udział w nagraniach płyty "Re-Licked" Jamesa Williamsona, obecnie byłego już gitarzysty The Stooges. Ten muzyk do współpracy przy tym projekcie zaprosił takie gwiazdy alternatywy, jak m.in. Jello Biafra, Bobby Gillespie (Primal Scream), Ariel Pink, Alison Mosshart (The Kills) i Mark Lanegan.

Gregg Foreman nagrywał i koncertował z takimi wykonawcami, jak m.in. Gossip, Alan Vega z Suicide, Kat Von D, David J (Bauhaus), Lucinda Williams i Paris Jackson. W ostatnich latach wykonywał na żywo muzykę do niezależnych filmów w Philosophical Research Society w Los Angeles.

