Nick Cave zakochał się od pierwszego wejrzenia. Ich relację wielokrotnie wystawiano na próby

Nick Cave już za dziecka przejawiał wyjątkowo buntownicze podejście. Urodzony 22 września 1957 roku w australijskiej miejscowości Warracknabeal, Cave był dla rodziców źródłem wielu zmartwień. Zdecydowano się go wysłać do szkoły z internatem w Melbourne. Jak można się domyślić, nie pomogło to załagodzić jego charakteru.

W wieku 19 lat muzyk przeżył straszną tragedię, która mocno odbiła się na jego zdrowiu psychicznym. Ojciec Cave'a zginął w wypadku samochodowym. Niedługo po tym w życiu artysty pojawiły się używki, które zostały z nim na długie lata.

W 1980 roku Nick Cave zdecydował się przeprowadzić do Anglii. Tam, jako lider Nick Cave and the Bad Seeds, a wcześniej The Birthday Party, oddał się muzyce, co finalnie przełożyło się na międzynarodowy sukces.

Jak wyglądało życie miłosne Nicka Cave'a?

Jego relacje romantyczne przez długie lata były wyjątkowo emocjonujące. W 1990 roku gwiazdor poślubił brazylijską dziennikarkę Viviane Carneiro. Rok później para doczekała się syna Luke'a. Zaledwie 10 dni przed jego narodzinami Cave na świecie powitał Jethro. Chłopiec był wynikiem romansu z pochodzącą z Australii modelką Beau Lazenby.

Małżeństwo z Carneiro zakończyło się rozwodem w 1996 roku. Przez krótki okres Cave umawiał się także z piosenkarką PJ Harvey. Ich rozstanie zainspirowało go do napisania płyty "The Boatman's Call".

Prawdziwy przełom związkowy nastąpił w 1997 roku. Muzyk poznał wówczas modelkę Susie Hardie-Bick.

"Zobaczyłem Susie w Victoria&Albert Museum w Londynie. Kiedy weszła, wszystko, czym zachwycałem się przez ponad 40 lat - zdjęcia gwiazd filmowych, Anita Ekberg w mokrej sukience w 'Słodkim życiu', nogi Ali McGraw w 'Love Story', telewizyjne obrazy, które pochłaniałem w dzieciństwie, konkursy miss świata, rosyjskie gimnastyczki, super-modelki, nagie dziewczyny z rozkładówek, reklamy, sesje modowe, Jackie Kennedy opłakująca męża - niekończący się ciąg romantycznych i erotycznych danych spowodował wielką eksplozję zachwytu, kiedy pierwszy raz patrzyłem na Susie. Byłem zgubiony" - mówił Cave w filmie "20 000 dni na Ziemi".

Co ciekawe, Susie ich pierwsze spotkanie zapamiętała nieco inaczej: "Przyszedł z kimś, wydawało mi się, że z partnerem. Zastanawiałam się, czy to brat, przyjaciel, mąż? Miałam dziwne poczucie, że Nick jest moją rodziną, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać. Potem musiałam dać mu kontakt do siebie, bo przez rok, zanim pocałowaliśmy się po raz pierwszy, wysyłał do mnie faksem niesamowite listy".

Susie Hardie-Bick już wtedy cieszyła się ogromną popularnością w świecie modelingu. Pojawiała się na okładkach magazynów, oraz albumów, Vivienne Westwood uznawała ją za swoją muzę, a sam Prince podobno zachwycał się jej urodą.

Dwa lata po pierwszym spotkaniu para zdecydowała się wziąć ślub. Niedługo później Nick i Susie powitali na świecie bliźniaków Arthura i Earla. Był to również wyjątkowo ważny okres dla Cave'a, który pokonał wspominane już uzależnienie.

"Chciałbym powiedzieć, że to dzięki żonie. Ale prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie uwolnić cię od tego nałogu. Oczywiście zakochanie w najpiękniejszej kobiecie na świecie nie zaszkodziło" - tłumaczył artysta.

Ich relacja była jednak wystawiana na poważne próby. 14 lipca 2015 roku świat obiegła informacja o tragicznej śmierci jednego z ich synów. 15-letni Arthur zmarł w wyniku upadku z klifu w Ovingdean. Trudny okres w życiu muzyka uwieczniony został w filmie "One More Time with Feeling". Cave poruszył również ten temat na płycie "Ghosteen" z 2019 roku.

Nie był to jednak koniec tragedii w życiu gwiazdora. W 2022 roku zmarł jego syn Jethro. Artysta w rozmowie z "The Guardian" przyznał, że publiczna żałoba okazała się zaskakująco pomocna.

"Byłem zmuszony do publicznego przeżywania żałoby - i w dziwny sposób było to pomocne. Powstrzymało mnie przed całkowitym zamknięciem okien i zabarykadowaniem drzwi oraz życiem tylko w tym ciemnym świecie" - tłumaczył, zaznaczając, że mimo wszystko, wciąż ciężko mu się o tym rozmawia.

