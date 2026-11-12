Nagrali jedną płytę i zniknęli. "Uwaga! Jedzie tramwaj" kończy 25 lat

Lenny Valentino powstali w 1998 roku w Mysłowicach. Początkowo obok Artura Rojka grali Mietall Waluś, Michał Koterba i Wojciech "Lala" Kuderski. Zespół nagrał demo, ale materiał nie został wydany. Koncertów też nie było wiele, a skład zdążył się kilkukrotnie zmienić.

Właściwa historia "Uwaga! Jedzie tramwaj" zaczęła się dopiero na początku 2001 roku. Rojek poprosił Macieja Cieślaka ze Ścianki o wyprodukowanie płyty. Cieślak nie zatrzymał się jednak na roli producenta. Zaczął grać z zespołem, a do udziału w nagraniach zaprosił Jacka Lachowicza i Arkadego Kowalczyka. W składzie pozostał także Mietall Waluś.

"Uwaga! Jedzie tramwaj" zawiera 10 kultowych utworów

Muzycy spotkali się w kwietniu 2001 roku w sopockim studiu im. Adama Mickiewicza, należącym do Cieślaka. Większość partii instrumentalnych nagrali wspólnie na żywo. Osobno zarejestrowano głównie wokale oraz dodatkowe dźwięki.

Na płytę trafiło dziesięć utworów. Niektóre zamykały się w dwóch lub trzech minutach, inne nie spieszyły się do końca. Tytułowe "Uwaga! Jedzie tramwaj" trwa ponad siedem minut, ma jednostajny rytm i rozwija się powoli, bez typowego radiowego refrenu.

Najbardziej znanym utworem został "Chłopiec z plasteliny". Drugim singlem był "Dom nauki wrażeń". Obie piosenki dobrze pokazywały, że Rojek chciał w Lenny Valentino zrobić coś innego niż w Myslovitz.

Artur Rojek czerpał inspiracje z dzieciństwa

Rojek pisał na albumie przede wszystkim o dzieciństwie. Nie opowiadał jednak kolejnych historii od początku do końca. Zbierał obrazy, przedmioty i krótkie wspomnienia: zabawki, rodzinny dom, wesołe miasteczko czy urodzinowy tort.

"Chłopiec z plasteliny" wyrósł z jego własnych wspomnień. W "Karuzelach, skuterach, rodeo" wrócił do dziecięcej fascynacji cyrkiem i lunaparkiem, natomiast "Dla taty" wiązało się z dorastaniem bez ojca.

Do świata płyty pasowała także okładka. Przygotowywał ją Krzysztof Kuś, dawny nauczyciel plastyki Rojka, razem ze swoim synem Kubą.

Lenny Valentino nie nagrali drugiej płyty

"Uwaga! Jedzie tramwaj" ukazało się 12 listopada 2001 roku nakładem Sissy Records i BMG Poland. Album zebrał świetne recenzje, a Lenny Valentino otrzymali za niego Fryderyka w kategorii muzyka alternatywna.

Po trasie koncertowej zespół zakończył działalność. Później wracał jedynie na pojedyncze występy, m.in. podczas gali Paszportów "Polityki" oraz na OFF Festivalu.

W 2011 roku, z okazji dziesięciolecia premiery, album został ponownie wydany na CD i winylu. Do rozszerzonej wersji trafiły utwory "W-21" i "W-34" oraz nagrania z warszawskiego koncertu z 2002 roku, podczas którego gościnnie wystąpił Andrzej Smolik. Muzycy ruszyli też w krótką trasę.



