MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Wrocławski festiwal odbędzie się w dniach 17-27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, filmową imprezę będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jej wirtualnej odsłony. W programie znalazło się 272 filmy ( w tym 216 pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych). Do Wrocławia przyjedzie także dziesiątki gości specjalnych, m.in. reżyserów, aktorów i innych twórców filmowych, którzy opowiedzą uczestnikom o prezentowanych dziełach.

W trakcie festiwalu nie zabraknie atrakcji także dla miłośników muzyki. Organizatorzy 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie - w harmonogramie uwzględniono wiele filmów o tematyce muzycznej, a także pokazy specjalne, DJ sety oraz koncerty, które umilą uczestnikom wieczory.

Festiwal Nowe Horyzonty: filmy o tematyce muzycznej

Oto lista filmów, które będzie można obejrzeć podczas 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty, opowiadających o subkulturach muzycznych, wykorzystujących dźwięk jako kluczowy element narracji czy zgłębiających tematykę przeróżnych gatunków:

1. "Babylon" (reż. Franco Rosso, Wielka Brytania/Włochy, 1980)

To kultowy film o jamajskiej kulturze sound system w Londynie. "U progu lat 80. kultura sound system w ogromnym stopniu stanowiła o tożsamości czarnych obywateli Wielkiej Brytanii. Reggae, ska i dub, rozbrzmiewające w garażach i halach warsztatów, dawały im poczucie odrębności i godności" - czytamy w opisie produkcji.

Fabuła opowiada o młodym DJ-u, który szykuje się do stoczenia muzycznej bitwy z innym muzykiem, chcąc zostać najlepszym z najlepszych na lokalnej scenie. W tle widzowie będą mieli okazję zobaczyć ówczesną, ponurą rzeczywistość Wielkiej Brytanii - czas wielkiego rozpadu społecznego i gospodarczego. Reżyser w niemalże dokumentalny sposób pokazał tamte realia, a nasycenie mocnymi, hipnotyzującymi rytmami soundsystemów pozwala w pełni wejść w historię i empatyzować z przedstawioną społecznością.

2. "Muse" (reż. Paweł Pawlikowski, Polska, 2025)

To film krótkometrażowy, którego fabuła rozgrywa się na jednej z greckich wysp. Słoneczna sceneria jest tłem tragikomicznej gry, która toczy się pomiędzy pianistą (Marcin Masecki) a jego żądną uwagi muzą (Małgorzata Bela). "Klasyka spod znaku kina niemego rywalizuje z nowoczesnością, a elegancja zderza się z błazeńską dezynwolturą" - czytamy w opisie produkcji.

Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z twórcami i koncert Marcina Maseckiego na żywo.

3. "Wszyscy na miejscu" (reż. Jeremy Deller, Wlk. Brytania, 2019)

Dokument o wpływie muzyki acid house na brytyjską politykę, przemiany systemowe w kraju czy więzi społeczne. Reżyser przedstawia młodzieżowy bunt i elektryzującą drogę, którą house przebył, przedostając się z undergroundu do overgroundu. "Deller pokazuje, że muzyka elektroniczna, choć pozbawiona słów, może w istocie wyrażać więcej niż niejeden apel polityczny" - czytamy.

4. "Beats" (reż. Brian Welsh, Wielka Brytania, 2019)

Film fabularny, którego akcja rozgrywa się w latach 90. - w czasie, gdy brytyjski rząd wprowadza ustawę delegalizującą kulturę rave'u. Opowieść skupia się na przejściu głośnej, pulsującej muzyki do podziemi i buncie młodych, wyrażanym za pomocą muzyki. W ścieżce dźwiękowej uwzględniono twórczość ikonicznych artystów, takich jak The Prodigy, N-Joi, Leftfield, Outlander, Liquid Liquid czy Human Resource.

5. "Sirât" (reż. Oliver Laxe, Hiszpania/Francja, 2025)

Okrzyknięty najbardziej wystrzałowym filmem tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie zasłużenie otrzymał Nagrodę Jury. Jest to historia osadzona w rave'owej kulturze pustynnych imprez w Maroku, gdzie ojciec rozpaczliwie poszukuje swojej córki. Po kilku dniach tułaczki mężczyzna trafia na grupę outsiderów, do których dołącza, zmierzając w stronę granicy z Mauretanią. Tam sytuacja wymyka się spod kontroli. "Trzyma w napięciu, zachwyca elektryzującą ścieżką dźwiękową Kangdinga Raya i nie daje o sobie zapomnieć" - czytamy w opisie filmu.

6. "Kneecap" (reż. Rich Peppiatt, Irlandia, Wielka Brytania, 2023)

To oparta na faktach, pełna energii opowieść o powstaniu hip-hopowego tria z Irlandii Północnej, utrzymana w stylu kultowego już "Fight Clubu" i "Trainspotting". Film łączy czarny humor, polityczny bunt i miłość do ojczystego języka, którym bohaterowie - grający samych siebie muzycy - posługują się jak bronią. W rolach wspierających występuje m.in. Michael Fassbender, wcielający się w nauczyciela, który inspiruje ich do tworzenia. Debiut Richa Peppiatta to nie tylko biografia, lecz także manifest językowej i kulturowej tożsamości oraz filmowa prowokacja bez kompromisów.

7. "Nocna zmiana" (reż. Robina Rose, Wlk. Brytania, 1981)

Film nie przedstawia tematyki stricte muzycznej, lecz główną rolę odegrała w nim ikona punkowej sceny - Jordan (Pamela Rooke). W latach 70. była jedną z wizytówek tego gatunku. Współpracowała z zespołem Sex Pistols, wzięła udział w nagraniach piosenki grupy Adam and The Ants, a także zarządzała formacją Wide Boy.

Produkcja jest "jednym z najbardziej zmysłowych i szczodrych wizualnie filmów brytyjskiego kina niezależnego lat 80.". Akcja rozgrywa się w hotelu Portobello w zachodnim Londynie, w którym rzeczywistość zamienia się w senne mary.

8. "Bird" (reż. Andrea Arnold, 2024)

Zachwycił publiczność zeszłorocznego festiwalu w Cannes. Choć nie jest filmem stricte muzycznym, jego narracja oparta jest na niezwykle bogatej i wyrazistej ścieżce dźwiękowej. Kompozycje te stworzone zostały przez Buriala - cenionego brytyjskiego producenta, którego muzyka jest połączeniem dubstepu z elementami ambientu i house'u.

Festiwal Nowe Horyzonty to nie tylko filmy. Oto koncerty i inne wydarzenia muzyczne, które warto zobaczyć!

Festiwalowi BNP Paribas Nowe Horyzonty towarzyszy także spora liczba dodatkowych wydarzeń, niebędących projekcjami filmów. Uczestnicy mogą wybrać się m.in. na pokazy audiowizualne czy koncerty. Oto lista dodatkowych atrakcji, związanych z muzyką:

1. "IRIS: A Space Opera by Justice" (reż. André Chemetoff, Armand Beraud, Francja, 2019) + MAC&WESTER

To unikalne, wizualno-dźwiękowe widowisko koncertowe francuskiego duetu Justice. Film inspirowany jest stylistyką science fiction i łączy hipnotyzującą muzykę elektronicznego zespołu z zapierającymi dech wizualizacjami.

Justice znani są z hitów takich jak "D.A.N.C.E." i "We Are Your Friends". Od ponad dekady wyznaczają trendy w muzyce elektronicznej i pną się na szczyt popularności. Ich najnowszy album zdobył uznanie zarówno wśród fanów, jak i krytyków, którzy przyznali duetowi nagrodę Grammy.

Widowisko zaprezentowane zostanie w Klubie Festiwalowym w Arsenale, a całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie także koncert francuskiego duetu MAC&WESTER, który w ostatnim czasie zwraca na siebie uwagę publiczności z całego świata. Muzycy czerpią inspiracje z kolejnych fal French Touch i nawiązują w swoich brzmieniach do takich ikon elektroniki, jak Daft Punk czy Gesaffelstein.

2. Koncert Hubert.

W piątek, 25 lipca w Festiwalowym Klubie w Arsenale odbędzie się koncert alternatywnego artysty, który szturmem podbija polską scenę - Huberta. Jego twórczość opiera się na melodyjnym rapie, wyszukanych samplach i złożonych dźwiękach. Wśród inspiracji artysty znajdują się twórcy, tacy jak J.Cole, Mac Miller czy Mac DeMarco.

W ostatnich latach muzyk wydał trzy albumy, które w całości samodzielnie skomponował i wyprodukował. Przy okazji czwartego krążka wsparła go wytwórnia Def Jam Recordings Poland. Na początku 2025 r. Hubert. wyruszył w wyprzedaną trasę koncertową, a niespełna dwa tygodnie temu zagrał koncert na Open'er Festivalu.

3. "Wrooklyn Zoo" i koncert Zdechły Osa

21 lipca w Klubie Festiwalowym odbędzie się pokaz specjalny filmu "Wrooklyn Zoo" (reż. Krzysztof Skonieczny, Polska 2024). To opowieść o burzliwej miłości pary młodych osób, rozgrywająca się w mieście, w którym grasuje brutalny gang. Utwór promujący produkcję stworzyli wspólnie Zdechły Osa i TEKTONIKA x OZI Jarczewska.

Tuż po projekcji filmu odbędzie się koncert Zdechłego Osy - wrocławskiego twórcy, będącego jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego undergroundu. Jego twórczość nie sposób zakwalifikować do żadnego gatunku muzycznego - pisze utwory z pogranicza punku, rapu i hardcore'u. "Jak żaden inny artysta potrafi uchwycić hedonistycznego i dekadenckiego ducha współczesności, tworząc krótkie, brudne, ale niedające się zapomnieć piosenki" - czytamy w opisie koncertu.

4. Vizril (DJ set)

W środowy wieczór (23 lipca) w Arsenale odbędzie się DJ set Vizrila - muzyka zakochanego w techno, łamanym rytmie i kiczu. Artysta zagra specjalny koncert z cytatami z "Królestwa", a także gościnnym udziałem reżysera Michała Ciechomskiego.

5. Koncert Plots + Oxford Drama

W czwartek, 24 lipca, w Klubie Festiwalowym odbędą się dwa koncerty - na scenie zaprezentuje się duet Plots z Gdyni oraz wrocławski zespół Oxford Drama. Pierwszy z wymienionych tworzy muzykę na styku elektroniki, alternatywy i trp-hopu. Mają za sobą już występy na Great September w Łodzi, Sea You w Gdańsku czy NEXTFEST w Poznaniu.

Oxford Drama, po ponad dekadzie działalności, wciąż czują się, jakby dopiero zaczynali swoją muzyczną drogę - pełni entuzjazmu do tworzenia i koncertowania. Ich czwarty album "The World Is Louder" pokazuje nowe, bardziej zróżnicowane oblicze duetu, łącząc energię punku z subtelną atmosferą. Występ na Nowych Horyzontach to dla nich wyjątkowe wydarzenie, bo jako wrocławianie i miłośnicy kina od lat są wiernymi uczestnikami festiwalu.

