Massive Attack pierwszą gwiazdą nowej imprezy na mapie Polski! "To się dzieje serio?!"

Miasteczko Messt Festivalu rozgości się w Katowicach na terenie Doliny Trzech Stawów dokładnie 9 i 10 lipca 2027 roku. Na uczestników będą czekać aż trzy sceny. Program skonstruowany został tak, by z premedytacją połączyć ze sobą skrajnie odmienne estetyki - od gitarowego buntu po klubowy rave.

"Trochę bałaganu jeszcze nikomu nie zaszkodziło" - zapowiadają organizatorzy.

Kto zagra pierwszego dnia Messt Festivalu?

Piątkowy program otworzy drzwi do brzmień pełnych emocjonalnych skrajności i eksperymentów:

Caroline Polachek to jedna z najbardziej wyrazistych postaci współczesnego alternatywnego popu, która w swoich kompozycjach łączy syntezatory z tradycyjnymi instrumentami. Na koncie ma współpracę m.in. z Beyoncé oraz występy na Coachelli i Glastonbury.

Sevdaliza , pochodząca z Iranu artystka i producentka, płynnie scala zmysłowy pop z surową, mroczną elektroniką i basem. Światowy rozgłos zyskała m.in. międzynarodowym hymnem kobiecości "Alibi" .

Brutalismus 3000 ,berliński duet serwujący ostrą mieszankę techno, gabberu i punkowego buntu w zawrotnym tempie.

Alice Glass , dawniej współtworząca fundamenty witch house'u w zespole Crystal Castles , solo stawia na przeszywający hałas i klubową furię przełamywaną ogromną wrażliwością.

Joey Valence & Brae wprowadzają na scenę ładunek młodzieńczej beztroski, zderzając oldschoolowe hip-hopowe sample z dynamiką drum'n'bassu oraz house'u.

Joost , niderlandzki autor głośnego eurowizyjnego hitu "Europapa" , z humorem i dystansem miesza rap z klimatem eurodance i happy hardcore'u.

LEAP to brytyjska formacja proponująca drapieżną, gitarową energię, która w warstwie tekstowej mierzy się z mroczniejszymi zakamarkami ludzkiej psychiki.

Sobotnie uderzenie z legendami na czele

W sobotę 10 lipca stery przejmą wykonawcy, którzy od dekad kształtują globalną kulturę muzyczną:

Massive Attack wystąpią jako główny headliner festiwalu. Brytyjscy ojcowie trip-hopu od lat 90. hipnotyzują publiczność mrocznymi, filmowymi aranżacjami, łącząc w nagraniach polityczny bunt i aktywizm z intymnością.

The Kooks przypomną z kolei o sile klasycznego, brytyjskiego indie rocka, zarażając chwytliwymi melodiami i melodyjnymi refrenami, które doskonale sprawdzają się na wielkich scenach plenerowych.

Arca, wenezuelska wizjonerka i producentka, pojawi się w formule setu DJ-skiego. Spodziewać się możemy odważnej dekonstrukcji muzyki klubowej.

Pod pierwszym ogłoszeniem imprezy zaroiło się od zachwyconych internautów: "Wow, jest mega wysoko", "Pierwsze ogłoszenie i już najciekawszy festiwal", "To się dzieje serio?! Kocham was", "O wow, macie mnie" - czytamy.

Rozwiń





Wejściówki już w sprzedaży

Wstęp na premierową odsłonę Messt Festival można już zapewnić sobie za pośrednictwem oficjalnych kanałów dystrybucji np. na oficjalnej stronie organizatora wydarzenia. Do sprzedaży trafiły zarówno wejściówki jednodniowe, jak i pełne karnety dwudniowe. Za całe przedsięwzięcie odpowiada agencja Good Taste Production, znana m.in. z realizacji takich imprez jak BitterSweet Festival czy NEXT FEST!