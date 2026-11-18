51-letni obecnie Marek Dyjak to jeden z najbardziej znanych wykonawców poezji śpiewanej, za sprawą głębokiego głosu porównywany do Toma Waitsa i Nicka Cave'a. Sam chętnie określa się jako wykonawcę "polskiego fado" (w oryginale to portugalski gatunek muzyczny pełen melancholii i tęsknoty).

Jego dotychczasowy dorobek zamyka płyta "Mężczyźni" z 2025 r.

Marek Dyjak nie wycofuje się ze sceny

W ostatnim czasie w życiu wokalisty zaszły spore zmiany. Marek Dyjak zdecydował się zakończyć współpracę ze swoim zespołem, a także menedżmentem.

"Nie była to decyzja łatwa ani pozbawiona emocji. Przeciwnie - dotyczyła ludzi, z którymi przez lata dzielił scenę, doświadczenia i muzykę. Nie oznacza jednak przekreślenia wartości tych wspólnych lat ani dorobku poszczególnych muzyków" - czytamy we wpisie na Facebooku.

"Dla Marka fundamentalne znaczenie mają nie tylko umiejętności instrumentalne, ale także wzajemne zaufanie, uważność, szacunek i poczucie bezpieczeństwa na scenie. Właśnie na tych wartościach chce budować kolejne przedsięwzięcia artystyczne" - dodaje jego nowa menedżerka Magdalena Czyżykiewicz-Janusz.

W połowie listopada w Lubartowie odbył się pierwszy koncert po tej zmianie. U boku Marka Dyjaka pojawili się Leszek Szczerba (saksofon), Michał Jaros (perkusja), Wojtek Bylica (bas) i Fryderyk Huang Dong (piano).

"Na scenie spotkali się artyści, którzy - mimo że nie wszyscy mieli wcześniej możliwość wspólnego występowania w takim składzie - stworzyli niezwykle piękny, pełen emocji muzyczny dialog. Był to dla Marka ważny wieczór, a on sam, opowiadając o tym doświadczeniu, porównuje je do swoistego stanu 'odrodzenia'" - opisuje to wydarzenie oficjalny profil wokalisty na Facebooku, który po dłuższym czasie został odzyskany od poprzedniego menedżmentu.

Z obszernego wpisu dowiadujemy się, że Marek Dyjak nie wycofuje się ze sceny. Rozpoczęła się już realizacja dwóch odrębnych przedsięwzięć fonograficznych, których premiera przewidziana jest na 2027 r. - jednym z nich jest duża produkcja przygotowywana z producentem i dziennikarzem radiowym Marcinem Czarneckim. Drugie będzie miało charakter "bardziej kameralny i intymny".