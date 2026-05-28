Informację o swoich problemach zdrowotnych przekazał sam Marek Bogdański. Zbiórkę na pomoc podczas jego walki z chorobą nagłośnili jego muzyczni przyjaciele, w tym m.in. Sidney Polak, Jamal i Cała Góra Barwinków, a także ludzie ze środowiska reggae/dancehall.

Producenta występującego pod szyldem Dreadsquad czeka poważna operacja w związku z wykrytym u niego guzem trzustki.

"Szczęście w nieszczęściu jest takie, że od pierwszych objawów (niestrawność i ból brzucha) do postawienia diagnozy (żółtaczka i guz trzustki) minęła tylko chwila, dzięki czemu mam szansę wyjść z tego, dzięki operacji i ewentualnej dalszej terapii. Obecnie czuję się w miarę dobrze, nic mnie nie boli, ale schudłem już kilka kilo, wszystko mnie swędzi przez żółtaczkę i od 2 tygodni prawie nie śpię w nocy i odsypiam w dzień, co niezbyt dobrze na mnie wpływa" - napisał Dreadsquad, który przez chorobę musiał odwołać kilka zaplanowanych imprez.

Ostróda Reggae Festival we wpisie w mediach społecznościowych udostępnił zbiórkę, dodając, że ma nadzieję, że Dreadsquad da radę tradycyjnie pojawić się na tegorocznej edycji święta reggae (23-26 lipca).

Kim jest Marek Bogdański (Dreadsquad)?

Działający od 2001 r. projekt ma na koncie setki koncertów w Polsce i na całym świecie. Nazwą Dreadsquad sygnowane jest dziesiątki mixtape'ów, remiksów i mashupów. Marek Bogdański współpracował z czołówką polskiej sceny reggae i hip hop (m.in. Marika, EastWest Rockers, Ras Luta, Junior Stress, Kacezet, Natural Dread Killaz, O.S.T.R., Pablopavo, Reggaenerator, Tede, Numer Raz, Grubson).

W dorobku ma też m.in. remiksy Damiana Jr Gonga Marleya ze Skrillexem i Koffee.

