Przypomnijmy, że Majtis to połówka duetu Alien x Majtis, który wygrał ostatnią edycję programu "Must Be The Music". Zachwycili zarówno jury - w składzie: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh - i widzów.

"Obudź mnie, uszczypnij mnie! (...) Chciałbym powiedzieć moją pierwszą myśl [po ogłoszeniu wyników], ale muszę zachować cenzurę. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali" - mówili nam tuż po werdykcie. Przebojem stał się m.in. ich utwór "VIP", który zaprezentowali podczas przesłuchań.

Majtis szuka tajemniczej kobiety. "pociąg bez ostatniej stacji"

Pomysł na nowy singel zrodził się właściwie z przypadku. "Rozmowa w przedziale pociągu wystarczyła, by Majtis całkowicie stracił głowę. Zamiast jednak poprzestać na zwykłym ogłoszeniu, artysta - za namową fanów - zamknął emocje w studiu. Czy najnowszy singiel stanie się listem miłosnym, który trafi do uszu tej jedynej?" - czytamy w zapowiedzi utworu "pociąg bez ostatniej stacji".

"Jadąc dzisiaj pociągiem, dosiadła się do mnie dziewczyna, z którą rozmawiałem przez całą podróż. Nie wiem, czy to kwestia zamroczenia czy zauroczenia, ale zapomniałem wziąć od niej numeru, więc pomóżcie mi ją znaleźć. Totalnie mnie zauroczyła" - mówił na nagraniu opublikowanym w social mediach.

Fani namówili Majtisa na napisanie o tym piosenki, a "misja poszukiwawcza" stała się viralem.

