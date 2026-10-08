Kast. porusza temat bliski wielu Polakom. "Bezlitośnie zarządza naszą uwagą"

Nowa propozycja kast. to mroczny, transowy utwór o tym, jak telefon pochłania naszą uwagę. O pomyśle na piosenkę opowiada wokalista Mateusz Ziąbka.

"Puk, puk. Słyszycie to? To kiedyś pukanie do drzwi, a dzisiaj w naszym utworze to bardziej powiadomienie w telefonie. Piosenka, o której chcę opowiedzieć, to mroczny i rytmiczny monolog samej dopaminy. Chcieliśmy podejść trochę inaczej do tematu uzależnień i pokazać, że ten telefon w ręku naprawdę nie jest czymś dobrym w dzisiejszych czasach. Wciąga nas w iluzję, że kontrolujemy sytuację na co dzień, a w rzeczywistości to ona bezlitośnie zarządza naszą uwagą" - mówi.

W tekście muzycy zwracają uwagę na karmienie się strachem i negatywnymi emocjami. "To nie pierwszy raz, gdy oglądam to samo, by znów bać się nad ranem" - śpiewa frontman.

Do "dopaminy" powstał także teledysk. Prosta wizualizacja w surowej, surrealistycznej otoczce nawiązuje do tego, jak spędzamy czas przed telefonem. Choć początkowo może wydawać się oderwana od rzeczywistości, pokazuje zachowania dobrze znane z codziennego życia.

kast. szykuje trzeci album

Formacja działa od 2016 roku. Zaczynała od brudnego grania, występując u boku takich zespołów jak Apteka czy SiQ. Przełomem był dla niej drugi krążek "Daj Spać" (2024), zrealizowany we współpracy z Pawłem Cieślakiem, znanym m.in. z zespołu Coma.

Muzycy zastąpili klasyczne rockowe riffy pulsującą elektroniką i syntezatorami, a w tekstach poruszyli tematy przebodźcowania i społecznej izolacji. Ich utwory można było usłyszeć w Radiu 357, Radiu Nowy Świat i Trójce. Zagrali też na festiwalach FAMA i Colours of Ostrava, zdobyli drugie miejsce na Festiwalu Młodych Talentów pod dyrekcją Katarzyny Nosowskiej, a w 2026 roku wystąpili na Jarocin Festiwalu.

Od początku kast. opowiada o emocjach wyjętych ze swojego życia. Muzycy wierzą, że piosenki są zapisem czasu i chwil, do których można wrócić. Nie potrafią do końca zaszufladkować swojej twórczości, która zmienia się razem z nimi. Najbliżej im do rocka alternatywnego z dużą ilością brzmień syntezatorowych.

Zespół tworzą Mateusz Ziąbka (wokal), Dominik Kalisz (syntezatory), Mateusz Stołowski (bas), Michał Górny (perkusja) i Michał Mikołajczyk (gitara).