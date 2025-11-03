Kasia Lins i Bruno Ciechowski razem. "Przyznaję się do winy"

14 listopada pojawi się płyta "Obywatelka K.L." - na tym wydawnictwie Kasia Lins zaprezentowała 13 utworów, których autorem jest Grzegorz Ciechowski.

- To była intensywna podróż w głąb głowy G.C. - inaczej odbierałam te teksty jako słuchaczka, inaczej, gdy chciałam wejść w emocjonalność autora, ale też poznać kontekst czy tło i opowiedzieć historię po swojemu. Wtedy odkrywałam inne warstwy, pojawiały się nowe przestrzenie do interpretacji i zrozumienia - opowiadała wokalistka w rozmowie z Weroniką Figiel z serwisu Interia Muzyka.

Kasia Lins i Bruno Ciechowski razem w teledysku "Przyznaję się do winy"

Teraz poznaliśmy szczegółową tracklistę nadchodzącego albumu, do sieci trafił też teledysk do nowego singla "Przyznaję się do winy". Wcześniej poznaliśmy utwory "Zasypiasz sama", "Śmierć w bikini" i "Moja krew".

"Historia w klipie do piosenki 'Przyznaję się do winy' to międzypokoleniowe spotkanie - między pamięcią a teraźniejszością, między ojcem a synem, między Obywatelem G.C. a Obywatelką K.L." - mówi Kasia Lins, która zagrała z Brunem Ciechowskim, 29-letnim obecnie synem lidera Republiki i Anny Skrobiszewskiej.

Reżyserią zajął się współpracujący z wokalistką Maciej Aleksander Bierut, który razem z Kasią Lins i producentem całości Karolem Łakomcem czuwał nad wizualną stroną całego projektu.

Kasia Lins - szczegóły płyty "Obywatelka K.L." (tracklista):

1. "Tak długo czekam (Ciało)"

2. "Przyznaję się do winy"

3. "Paryż-Moskwa 17.15"

4. "Śmierć w bikini"

5. "Moja krew"

6. "Prośba do następcy"

7. "Zasypiasz sama"

8. "Sexy doll"

9. "Zapytaj mnie czy Cię kocham"

10. "Przeczekajmy noc"

11. "Odchodząc"

12. "Ani ja, ani Ty"

13. "Nasza pornografia" feat. Kayah.

