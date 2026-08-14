Nowa płyta Jungle ukazała się 14 sierpnia, trzy lata po premierze "Volcano". Znalazło się na niej 11 utworów, w tym trzy znane wcześniej single: "Carry On", "The Wave" i "Someday, Somewhere". Jedynym zaproszonym gościem jest raper Bas, który pojawia się w "Romeo II".

J Lloyd i Tom McFarland przyznają, że skala sukcesu "Back On 74" była dla nich zaskoczeniem. Piosenka dotarła do słuchaczy, którzy wcześniej nie interesowali się Jungle, a towarzyszący jej układ taneczny zaczął żyć własnym życiem w mediach społecznościowych. Zespół nie zamierzał jednak sprawdzać, czy ten sam pomysł zadziała po raz drugi.

"Bardzo zależało nam, żeby nie myśleć: ludziom podoba się 'Back On 74', więc nagrajmy cały album w tym stylu. Właśnie wtedy zespoły tracą kierunek" - mówił Tom McFarland w rozmowie z "The Sun".

"Sunshine" jest również pierwszym albumem nagranym po oficjalnym dołączeniu Lydii Kitto do składu. Wokalistka nie pojawiła się jednak w Jungle z dnia na dzień. Współpracowała z grupą już przed "Loving In Stereo", później pisała i nagrywała partie na "Volcano", a także koncertowała z zespołem. Formalne rozszerzenie składu było więc potwierdzeniem sytuacji, która od dawna funkcjonowała w studiu i na scenie.

"Już wcześniej czułam się tak zaangażowana, jakbym należała do Jungle. To było naturalne przejście" - tłumaczyła Kitto. J Lloyd dodawał z kolei, że grupa długo szukała głosu, który mógłby nie tylko dołączyć do charakterystycznych harmonii, lecz także mocniej poprowadzić emocjonalną stronę piosenek.

Trzy single zapowiadały "Sunshine"

Pierwszym utworem zaprezentowanym z nowej płyty było "Carry On". O jego wyborze zdecydował menedżer zespołu, ponieważ sami muzycy po zakończeniu pracy nad albumem mieli już zbyt wiele własnych typów. Piosenka, wyróżniona jako "Hottest Record" w BBC Radio 1, sięga do soulu i brzmień Motown, natomiast jej tekst dotyczy podnoszenia się po rozczarowaniu, odzyskiwania zaufania oraz wiary we własne możliwości.

Później pojawiło się "The Wave", przy którym Jungle zwrócili się w stronę brazylijskiej muzyki lat 60. i 70. Singlowi towarzyszył kolejny taneczny teledysk. Za choreografię odpowiada Will West, a przed kamerą pojawili się Kaycee Rice i Yana Sologub. Klip wyreżyserowali J Lloyd oraz wieloletni współpracownik grupy Charlie Di Placido.

Ostatnią zapowiedzią zostało "Someday, Somewhere". Tom McFarland po raz pierwszy odtworzył fragment utworu podczas niespodziewanego DJ setu w paryskim Bus Palladium. Zespół opisywał piosenkę jako historię o zachowaniu nadziei, że gdzieś dalej czeka coś lepszego.

Jungle ukrywali się za obrazem i tańcem

Jungle założyli w 2013 roku J Lloyd i Tom McFarland, choć ich wspólna historia zaczęła się znacznie wcześniej. Dorastali w londyńskim Shepherd's Bush, mieszkali obok siebie i znali się od dziewiątego roku życia. Zanim powstało Jungle, grali razem w shoegaze'owym zespole Born Blonde.

Na początku działalności nie eksponowali nazwisk ani twarzy, występując jako J i T. Ważniejszy od wizerunku dwóch liderów miał być kolektyw złożony z muzyków, tancerzy, choreografów oraz filmowców. Dlatego utwory nagrywane przez nich w studiu na koncertach wykonywał rozbudowany skład, a w teledyskach pierwszoplanowe role otrzymywali zazwyczaj tancerze.

Związki Jungle z tańcem nie są przypadkowe także z powodów rodzinnych. Matka Toma McFarlanda była nauczycielką tańca, a muzyk przyznał w rozmowie z "Financial Times", że podczas pracy nad klipami wciąż zastanawia się, jak zareagowaliby jej uczniowie.

Swobodę w rozwijaniu tego pomysłu dało zespołowi założenie własnej wytwórni Caiola Records. Przy "Volcano" grupa zrealizowała klipy do wszystkich piosenek, łącząc je w jeden pełnometrażowy projekt wizualny. McFarland żartował, że poprzednia wytwórnia prawdopodobnie nigdy nie zgodziłaby się sfinansować 11 teledysków.

Szczególnie pomysłową oprawę otrzymało "Back On 74". Oprócz klasycznego klipu powstała interaktywna wersja przypominająca cyfrową galerię. Oglądający mogli "zabierać" wybrane dzieła ze ścian i pobierać je w trakcie seansu, a w miejscu przejętego obrazu pozostawała pusta przestrzeń.

Jungle "Sunshine" - lista utworów

"Come Back to Me" "Sunshine" "Where Are You Now?" "Move Like You Do" "Romeo II" feat. Bas "Carry On" "The Wave" "Someday, Somewhere" "Natural" "Reflection" "Heavy on My Soul"

Album jest dostępny w serwisach streamingowych, na CD oraz winylu. Zespół przygotował klasyczne czarne wydanie, wersję Desert Peach i transparentną brązową płytę z marmurkowym wzorem. Tracklistę oraz dostępne formaty można sprawdzić w oficjalnym sklepie Jungle.

Jungle wystąpią w Polsce. Gdzie odbędzie się koncert?

Trasa promująca "Sunshine" rozpocznie się we wrześniu i obejmie Amerykę Północną, Europę, Wielką Brytanię, Australię oraz Amerykę Łacińską. W kalendarzu znalazły się m.in. dwa wieczory w londyńskiej The O2, koncerty w Paryżu, Amsterdamie, Berlinie i Mediolanie, a także występ w Red Rocks Amphitheatre.

Jungle zagrają w Polsce 10 listopada 2026 roku. Jedyny krajowy koncert odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi, a przed główną gwiazdą wystąpi duet Rio Kosta z Los Angeles. Bilety są dostępne za pośrednictwem Eventim Polska.