Jungle - o światowym fenomenie zrodzonym z marzeń dwóch przyjaciół

Utrzymujecie kontakt z przyjaciółmi z dzieciństwa? Josh Lloyd-Watson (znany później jako J Lloyd) i Tom McFarland znali się, odkąd obaj mieli dziewięć lat. Nie dość, że wychowali się w Londynie w tej samej okolicy, to nawet chodzili do tej samej szkoły. To właśnie koneksjom zawiązanym na etapie edukacji zawdzięczają pierwszy większy projekt muzyczny, którym mieli zwojować świat: kolega ze szkoły - wokalista Arthur Delaney - miał dość występowania ze swoimi piosenkami w pojedynkę i zaprosił ich do projektu Born Blonde. Lloyd-Watson grał w nim na basie, a McFarland na klawiszach.

Był to zupełnie nietrafiający w swój czas projekt inspirowany brzmieniem takich zespołów jak The Verve czy My Bloody Valentine. Za późno było jednak na pierwszą falę shoegaze'u, a jeszcze za wcześnie na jego renesans, dzięki któremu wielkie zespoły tego nurtu kilka lat później regularnie pojawiały się na festiwalach muzycznych - w tym tych w Polsce. Stąd też, mimo dobrego przyjęcia przez krytyków debiutanckiego "What the Desert Taught You" z 2012 roku, grupa poległa zupełnie na gruncie komercyjnym, przez co niedługo później się rozpadła.

Właściwe narodziny Jungle

Josh Lloyd-Watson i Tom McFarland wyciągnęli jednak z tego okresu bardzo dużo wniosków. "Odeszliśmy z zespołu, który był kompletnym bałaganem i desperacko chcieliśmy sobie udowodnić, że nie jesteśmy częścią tamtej porażki" - mówił Josh kilka lat później w wywiadzie dla The Evening Standard.

Born Blonde skupiał się w dużej mierze na wizerunku muzyków, a przede wszystkim na postaci swojego frontmana. Na dodatek formuła grupy rockowej okazała się dla Josha i Toma zbyt ograniczająca. W Jungle miało chodzić przede wszystkim o muzykę, która będzie porywać ludzi do tańca, o kreatywność i wyrażanie się poprzez twórczość. Stąd muzycy nie dość, że skierowali się w stronę nu-disco, funku i neo-soulu, to zaczęli ukrywać się pod pseudonimami J i T.

Choć Josh i Tom produkowali muzykę przede wszystkim na laptopach, od początku wychodzili z założenia, że ich koncertowe oblicze ma opierać się na żywych instrumentach. Szybko utworzyli więc kolektyw, z którym odtwarzali swoje utwory na żywo. Nikt nie miał pojęcia, którzy spośród nich to J i T, a o anonimowość na koncertach dbano dodatkowo za pomocą odpowiedniego ustawiania świateł i dymu. Z pomysłu ukrywania swoich tożsamości zrezygnowano dość szybko po wydaniu debiutanckiego krążka, zatytułowanego po prostu "Jungle", a wypuszczonego w lipcu 2014 roku. Jednak pozostało z tego okresu coś, co jest charakterystycznym elementem Jungle do dziś.

Taniec, taniec i… taniec, czyli o teledyskach Jungle słów kilka

Chęć utrzymania anonimowości przez Josha i Toma skłoniła bowiem muzyków do zupełnie unikalnego podejścia do teledysków, całkowicie pozbawionych ich wizerunków - pierwszy z nich, nakręcony do utworu "Platoon", to niskobudżetowa produkcja przedstawiająca sześcioletnią dziewczynkę tańczącą breakdance. Klip był udostępniany między innymi przez Justina Timberlake'a, co pozwoliło grupie zdobyć ogromną popularność.

Jego sukces powtórzyła piosenka "The Heat", do której obraz przedstawiał dwóch mężczyzn w sportowych ciuchach wykonujących na rolkach choreografię inspirowaną ulicznymi stylami tańca. Te dwa pierwsze sukcesy pozwoliły muzykom występować na wielu dużych festiwalach muzycznych.

Przez długi czas najpopularniejszym utworem i teledyskiem Jungle było "Casio", promujące drugi krążek grupy, "For Ever". Klip, urzekający nostalgicznym klimatem, przedstawiał mężczyznę, który początkowo rusza sam na parkiet, by z czasem cieszyć się otoczeniem coraz większej liczby tancerzy, aż w końcu jednej tancerki. Nieco mniejszym sukcesem cieszyło się "Heavy, California" - piosenka disco, która w swoim obrazie opiera się na grupowym tańcu w słonecznej scenerii.

Obie te piosenki nie mogły się jednak mierzyć z sukcesem, który nastąpił kilka lat później za sprawą "Back on 74" z albumu "Volcano".

Viralowy taniec, który przyniósł międzynarodowy sukces

Zanim przejdziemy do "Volcano" i wielkiego virala Jungle, warto wspomnieć, że na etapie trzeciego albumu grupy, "Loving in Stereo" z 2021 roku, w kilku utworach udział wzięła wokalistka i instrumentalistka Lydia Kitto. Szybko stała się członkinią zespołu koncertowego Jungle, a na etapie "Volcano" z 2023 roku współtworzyła każdy utwór na płycie.

To właśnie z "Volcano" pochodzi największy do tej pory przebój Jungle. Organiczna, wręcz pachnąca winylem funkowa produkcja nie osiągnęłaby z pewnością takiego sukcesu, gdyby nie - jakżeby inaczej - klip do niej. Po dwóch minutach i pięciu sekundach scenę w nim przejmuje Will West, który, przewodząc grupie tancerzy, próbuje uwieść Mette Linturi za pomocą specyficznej choreografii. To właśnie te kilka sekund układu choreograficznego, stworzonego przez holenderskiego tancerza Shaya Latukolana, sprawiło, że "Back on 74" zaczęło podbijać świat TikToka. Początkowo kroki próbowali odwzorować profesjonalni tancerze, by z czasem taniec do muzyki Londyńczyków podbił również serca przeciętnych użytkowników tej platformy.

Sukces zaskoczył samych muzyków, którzy kontynuowali współpracę z genialnym choreografem - wraz z nim stworzyli film taneczny będący w zasadzie jednym wielkim teledyskiem do całego albumu "Volcano". Co więcej, w 2024 roku muzycy wystąpili na gali BRIT Awards, podczas której zagrali "Back on 74" i zgarnęli nagrodę w kategorii grupa roku.

Zamienili kluby na hale

Jungle w ciągu ostatnich trzech lat stało się zupełnie innym zespołem. W 2025 roku J Lloyd wraz z Lydią Kitto poświęcili się projektowi pobocznemu - albumowi "Love Made Trees" wydanemu jako Loaded Honey. Krążek, inspirowany ich życiem romantycznym, podsycił tym samym przypuszczenia, że muzycy stanowią parę nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Po jego stworzeniu Josh, Tom i Lydia usiedli do pracy nad albumem "Sunshine", wydanym w sierpniu tego roku. To pierwszy album nagrany z Lydią Kitto jako oficjalną członkinią zespołu i główną siłą wokalną grupy.

Co jeszcze? Muzycy w dalszym ciągu kochają funk i neo-soul, ale nieco odeszli od klimatu disco, by wpleść w muzykę więcej rytmów brazylijskich inspirowanych chociażby bossa novą.

Zmieniły się również koncerty - sukces "Volcano", a w szczególności singlowego "Back on 74", wywołał takie zapotrzebowanie na bilety na koncerty Jungle, że muzycy musieli zamienić kluby muzyczne i teatry na areny oraz gigantyczne hale. To właśnie z nich składa się trasa promująca album "Sunshine", której będzie można doświadczyć na własnej skórze również 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi.

Nawet te wszystkie zmiany nie naruszyły jednego - słuchając Jungle i patrząc na rosnący budżet ich klipów, cały czas podświadomie odczuwa się, że chodzi tu przede wszystkim o to, by muzyka porwała słuchacza do tańca. Jak będzie z tym na żywo? Przekonamy się już za miesiąc.