Jedyny taki festiwal w Polsce. Fama łączy wszystkie dziedziny sztuki

FAMA to najstarsze wydarzenie łączące - jak czytamy w zapowiedzi - muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, zespoły muzyczne wszystkich gatunków, wokalistów, teatry, kabarety, aktorów, tancerzy, improwizatorów, stand-uperów, happenerów, performerów, artystów sztuk wizualnych, literatów, dziennikarzy, filmowców, fotografów, animatorów kultury i inspicjentów.

"Fama jest jedynym w Polsce artystycznym wydarzeniem interdyscyplinarnym, które jest jednocześnie nastawione na doskonalenie warsztatu młodych twórców. Chcemy umożliwić ci debiut oraz konfrontację z innymi twórcami" - piszą organizatorzy.

Przypomnijmy, że festiwal obejmuje również konkurs dla młodych twórców. Nabór prowadzony jest w dwóch kategoriach: Muzyka oraz Sztuki sceniczne, a "zgłosić może się każdy, kto chce zaprezentować swoją twórczość przed publicznością oraz konkursowym Jury i powalczyć o nagrody finansowe".

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-23 sierpnia, tradycyjnie w Świnoujściu.

FAMA i wydarzenia specjalne. Co przygotowano?

Interdyscyplinarność FAMY można zauważyć choćby po organizowanych wydarzeniach specjalnych. Jednym z nich jest spektakl "Popioły. Milenium" Teatru Śląskiego. Będzie można obejrzeć go w 18 sierpnia (poniedziałek), o godzinie 16, w Miejskim Ośrodku Kultury.

"Sztuka 'Popioły. Milenium' porusza tematykę osamotnienia, wyobcowania i próby odnalezienia się po stracie. Przedstawia dwie przeplatające się historie, których bohaterowie mierzą się z procesem żałoby, poszukując drogi do spokoju i równowagi" - czytamy w opisie wydarzenia.

Tego dnia odbędzie się też inne wydarzenie specjalne - tym razem koncert Hania Derej Trio, czyli młodej jazzowej artystki, która zachwyciła już m.in. podczas Pol'and'Rock Festivalu i OFF Festivalu.

Oprócz wydarzeń specjalnych, których będzie zdecydowanie więcej, na uczestników czekają także Miejsca Literatury. W tym roku festiwal odwiedzą: Łukasz Orbitowski I Jul Łyskawa, Michał Tabaczyński, Weronika Murek, Mateusz Grzeszczuk, Iga Dziedziuchowicz i Przemysław Kowalewski.

Fama odbędzie się w dniach 18-23 sierpnia materiały prasowe