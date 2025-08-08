Jedyny taki festiwal w Polsce. Fama łączy wszystkie dziedziny sztuki
"Fama to najstarsze interdyscyplinarne wydarzenie młodej sztuki i kultury" - można przeczytać o festiwalu i trudno się z tymi nie zgodzić. Uczestnicy będą mogli zarówno obejrzeć spektakle teatralne, przeżyć wyjątkowe koncerty, jak i porozmawiać z twórcami literatury.
FAMA to najstarsze wydarzenie łączące - jak czytamy w zapowiedzi - muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, zespoły muzyczne wszystkich gatunków, wokalistów, teatry, kabarety, aktorów, tancerzy, improwizatorów, stand-uperów, happenerów, performerów, artystów sztuk wizualnych, literatów, dziennikarzy, filmowców, fotografów, animatorów kultury i inspicjentów.
"Fama jest jedynym w Polsce artystycznym wydarzeniem interdyscyplinarnym, które jest jednocześnie nastawione na doskonalenie warsztatu młodych twórców. Chcemy umożliwić ci debiut oraz konfrontację z innymi twórcami" - piszą organizatorzy.
Przypomnijmy, że festiwal obejmuje również konkurs dla młodych twórców. Nabór prowadzony jest w dwóch kategoriach: Muzyka oraz Sztuki sceniczne, a "zgłosić może się każdy, kto chce zaprezentować swoją twórczość przed publicznością oraz konkursowym Jury i powalczyć o nagrody finansowe".
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-23 sierpnia, tradycyjnie w Świnoujściu.
FAMA i wydarzenia specjalne. Co przygotowano?
Interdyscyplinarność FAMY można zauważyć choćby po organizowanych wydarzeniach specjalnych. Jednym z nich jest spektakl "Popioły. Milenium" Teatru Śląskiego. Będzie można obejrzeć go w 18 sierpnia (poniedziałek), o godzinie 16, w Miejskim Ośrodku Kultury.
"Sztuka 'Popioły. Milenium' porusza tematykę osamotnienia, wyobcowania i próby odnalezienia się po stracie. Przedstawia dwie przeplatające się historie, których bohaterowie mierzą się z procesem żałoby, poszukując drogi do spokoju i równowagi" - czytamy w opisie wydarzenia.
Tego dnia odbędzie się też inne wydarzenie specjalne - tym razem koncert Hania Derej Trio, czyli młodej jazzowej artystki, która zachwyciła już m.in. podczas Pol'and'Rock Festivalu i OFF Festivalu.
Oprócz wydarzeń specjalnych, których będzie zdecydowanie więcej, na uczestników czekają także Miejsca Literatury. W tym roku festiwal odwiedzą: Łukasz Orbitowski I Jul Łyskawa, Michał Tabaczyński, Weronika Murek, Mateusz Grzeszczuk, Iga Dziedziuchowicz i Przemysław Kowalewski.