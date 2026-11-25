Jan Rozmanowski, znany szerszej publiczności jako Jann, dał się poznać dzięki singlowi "Gladiator", z którym chciał wystąpić na Eurowizji. Ostatecznie w programie "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" zajął drugie miejsce.

Swoją przygodę sceniczną rozpoczął jednak o wiele wcześniej. Już jako dziecko występował w teatrze muzycznym, a później w Operze Narodowej. Przed osiągnięciem ogromnej sławy pokazał swój talent publiczności na OFF Festivalu oraz Great September. Wystąpił również jako support podczas jednej z tras koncertowych Ralpha Kaminskiego.

Ma już też na swoim koncie europejską trasę koncertową z międzynarodową gwiazdą pop Madison Beer.

Jann zmienił się nie do poznania. Pokazał nowy image

Choć podczas preselekcji do Eurowizji Jann kojarzył się z konkretnym wizerunkiem, później niejednokrotnie zaskoczył fanów zmianami image'u. Teraz poznaliśmy kolejną odsłonę artysty. Tym razem zaprezentował się w krótkich włosach i z pasmami platynowego blondu.

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