Emocje po Open'erowym koncercie Massive Attack już opadły. Był to zdecydowanie jeden z występów, który na długo zapisze się w świadomości zarówno fanów, jak i osób które znalazły się tam z przypadku. Ikony trip hopu przygotowały bowiem występ, który mocno zderzył beztroskich festiwalowiczów ze straszną rzeczywistością i okropieństwami, od których wielu próbuje odwrócić wzrok. Z tego powodu niektórzy decydowali się też opuścić główną scenę .

"To była lekcja człowieczeństwa z najlepszą muzyką. Is choice real?", "Dziękuję za ten koncert, tak po prostu. Napisał się tu właśnie kawał historii", "Było wspaniale! Ciarki na plecach do tej pory", "Było magicznie. Warto było przyjechać z drugiego końca Polski" - czytamy.