Giles Corey powraca po 15 latach! Polacy będą mieli tylko jedną szansę

Giles Corey, solowy projekt Dana Barretta zawita w Warszawie! Koncert odbędzie się 31 stycznia 2027 roku w klubie Niebo i będzie jedynym polskim przystankiem artysty podczas europejskiej trasy "Born To Be Alone".

Wizyta Baretta w Polsce wiąże się z nowym wydaniem debiutanckiego albumu Giles Corey. Płyta, która pierwotnie trafiła do słuchaczy 15 lat temu i z czasem zyskała status kultowej, doczeka się remasteru. Wznowienie przygotowane dla wytwórni The Flenser ukaże się 13 listopada, a nad odświeżeniem materiału pracował Richard Chowenhill z zespołu Agriculture.

Od Have a Nice Life do Giles Corey

Dan Barrett od lat porusza się w rejonach muzyki alternatywnej, eksperymentalnej i mocno emocjonalnej. Pod szyldem Giles Corey tworzy jednak świat bardziej osobisty niż w Have a Nice Life: surowy, pełen napięcia i oparty na nastroju. W jego utworach spotykają się elementy slowcore'u, folku, indie i drone'u, ale najważniejszą rolę odgrywa atmosfera intymności oraz ciężar emocji.

Debiut Giles Corey po latach nadal pozostaje ważnym punktem odniesienia dla odbiorców szukających muzyki wykraczającej poza prostą gatunkową klasyfikację. Album jest często odbierany nie tylko jako zbiór piosenek, lecz także jako intensywne, niemal ceremonialne doświadczenie.

Europejska trasa "Born To Be Alone" ma promować zremasterowaną wersję materiału. Warszawski koncert zamknie styczniową część podróży artysty i będzie okazją, by usłyszeć jego solową twórczość na żywo po raz pierwszy w Polsce. Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 18 września, o godz. 11:00 za pośrednictwem strony organizatorów - Winiary Bookings.