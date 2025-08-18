31 lat temu bracia Liam i Noel Gallagher udali się do Golant, gdzie znajdowało się Sawmills Studio, by nagrać debiutancki krążek Oasis "Definitely Maybe". Na przestrzeni lat nagrywały tam również takie gwiazdy jak Muse, Robert Plant czy Supergrass. Zespół, w którego skład wchodzili również Paul 'Bonehead' Arthurs, Paul 'Guigsy' McGuigan i Tony McCarroll tymczasowo zamieszkał w studiu. Dostać się można do niego jedynie pieszo, lub łódką, która pływa tylko dwa razy dziennie.

Muzycy nagrywali wcześniej w Monnow Valley Studios w południowej Walii. Współwłaściciel Sawmills Studio, Dennis Smith zdradził, że zespół był "zdesperowany, aby spróbować ponownie, a mieli na to 10 dni, i chodziło o to, by tym razem zrobić to dobrze".

Choć materiał został nagrany, rezultaty pozostawiały wiele do życzenia, dlatego skontaktowano się z inżynierem i producentem Owenem Morrisem, który finalnie zmiksował krążek w studiu w Manchesterze.

Dom, w którym nagrano "Definitely Maybe" wystawiony na sprzedaż

Dom w Golant wystawiony został na sprzedaż za kwotę 1,95 miliona funtów (niecałe 10 mln zł). W ogłoszeniu czytamy: "The Old Sawmills cieszą się urokliwym położeniem na zachodnim brzegu rzeki Fowey, z widokiem na potok i w obszarze o wyjątkowej urodzie. Po raz pierwszy od 50 lat wystawione na otwarty rynek, The Old Sawmills to wyjątkowa i ukryta nieruchomość nadwodna. Dostępna jedynie drogą wodną lub pieszo, oferuje wyjątkowy charakter i potencjał w jednej z najbardziej idyllicznych lokalizacji nadbrzeżnych w Kornwali".

Oprócz studia muzycznego, znajduje się tam również siedem sypialni, dwa pokoje gościnne i odłączony dwupokojowy dom letniskowy.

Rozwiń

Studio wyposażone jest w pokój kontrolny, kabinę wokalną oraz główną salę nagraniową z balkonem, z widokiem na strumień.

Dalej w ogłoszeniu wspominana została również muzyczna historia miejsca: "Przełomowe albumy takie jak 'Definitely Maybe', 'In It For The Money' [Supergrass] i 'Origin of Symmetry' [Muse] zostały nagrane tutaj, solidnie ustanawiając pozycję studia w historii muzyki".

Oasis po latach kłótni i sporów wrócili do koncertowania. Za sobą mają już występy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a teraz wybiorą się za ocean, gdzie zagrają m.in. w Toronto, Chicago czy Meksyku. We wrześniu grupa powróci do Wielkiej Brytanii na dwa występy na Wembley, a później odwiedzą Koreę Południową, Japonię, Australię, Argentynę, Chile i Brazylię.

Panchiko na OFF Festivalu: Poznajemy nową muzykę z pomocą naszych młodszych fanów Rafał Samborski INTERIA.PL