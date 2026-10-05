W niedzielę 4 października Björk zagrała specjalny DJ set na Targowisku PSS Społem przy ul. Lompy w Bielsku-Białej. Jej występ był głównym punktem Rave'u na Targowisku, który zamknął pierwszą edycję Wędrującego Festiwalu.

Artystka stanęła za konsoletą w nietypowym kostiumie, który przypominał modliszkę. Oprócz gwiazdy pojawili się także Rafał Ryterski z live actem i Milena Glowacka, która również zagrała DJ set. Impreza zaczęła się o 15:00. Wstęp na wydarzenie był darmowy. Należało jednak odebrać wejściówkę, a te rozeszły się jeszcze przed startem imprezy.

Dwie godziny na dojazd

Nie wszyscy fani wspominają jednak ten dzień z entuzjazmem. Wiadomość, że Björk zagra w Bielsku-Białej, pojawiła się zaledwie dwie godziny przed występem. Dla mieszkańców miasta była to miła niespodzianka, ale fani z innych części Polski praktycznie nie mieli szans zdążyć.

Ci, którzy nie zobaczyli występu, mogą jeszcze obejrzeć dzieło artystki. Już w wakacje ogłoszono, że Björk przygotowuje w Polsce własną instalację. Wystawa "Echolalia" była jednym z punktów festiwalu i zostanie w Bielsku-Białej do 25 października. Wstęp jest bezpłatny.

Wędrujący Festiwal trwał od 2 do 4 października. Organizatorzy pokazywali muzykę, sztuki wizualne, taniec i performance w różnych częściach miasta, celowo wybierając miejsca, które nie kojarzą się ze sztuką. Finał na targowisku był tego najbardziej wyrazistym przykładem.