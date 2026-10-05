Björk wystąpiła za darmo na targowisku. Co wydarzyło się w Bielsku-Białej?

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Tam, gdzie zwykle kupuje się warzywa, 4 października rządziła elektronika. Jedna z najbardziej oryginalnych artystek na świecie wystąpiła w miejscu, w którym nikt by się jej nie spodziewał, a mieszkańcy Bielska-Białej zobaczyli swoje miasto z zupełnie nowej strony.

Björk zagrała DJ set na Targowisku PSS Społem w Bielsku-Białej 4 października 2026 podczas finału Wędrującego Festiwalu.
BjörkLasse LagoniAgencja FORUM

W niedzielę 4 października Björk zagrała specjalny DJ set na Targowisku PSS Społem przy ul. Lompy w Bielsku-Białej. Jej występ był głównym punktem Rave'u na Targowisku, który zamknął pierwszą edycję Wędrującego Festiwalu.

Artystka stanęła za konsoletą w nietypowym kostiumie, który przypominał modliszkę. Oprócz gwiazdy pojawili się także Rafał Ryterski z live actem i Milena Glowacka, która również zagrała DJ set. Impreza zaczęła się o 15:00. Wstęp na wydarzenie był darmowy. Należało jednak odebrać wejściówkę, a te rozeszły się jeszcze przed startem imprezy.

Zobacz również:

Mandaryna i Michał Wiśniewski
Pop

Michał Wiśniewski zaskoczył słowami o Mandarynie. "To eksperyment"

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Dwie godziny na dojazd

Nie wszyscy fani wspominają jednak ten dzień z entuzjazmem. Wiadomość, że Björk zagra w Bielsku-Białej, pojawiła się zaledwie dwie godziny przed występem. Dla mieszkańców miasta była to miła niespodzianka, ale fani z innych części Polski praktycznie nie mieli szans zdążyć.

Ci, którzy nie zobaczyli występu, mogą jeszcze obejrzeć dzieło artystki. Już w wakacje ogłoszono, że Björk przygotowuje w Polsce własną instalację. Wystawa "Echolalia" była jednym z punktów festiwalu i zostanie w Bielsku-Białej do 25 października. Wstęp jest bezpłatny.

Wędrujący Festiwal trwał od 2 do 4 października. Organizatorzy pokazywali muzykę, sztuki wizualne, taniec i performance w różnych częściach miasta, celowo wybierając miejsca, które nie kojarzą się ze sztuką. Finał na targowisku był tego najbardziej wyrazistym przykładem.

Ida Nowakowska zachwyca w nowym show Polsatu. Jak czuje się w roli prowadzącej?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze