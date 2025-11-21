Björk Guðmundsdóttir jest jedną z najbardziej charyzmatycznych i oryginalnych wokalistek w historii muzyki. Jej twórczość od lat łamie schematy i kreuje nowe wzorce, na których uczą się młodsze pokolenia. Idealnym przykładem jest najnowszy album Rosalíi, zatytułowany "LUX", w którym pomogła między innymi Björk. Artystka została zaproszona do utworu "Berghain" - zachwyciła wiernych fanów, jak i zyskała nowych. Dzisiaj wokalistka świętuje 60. urodziny, ale czym tak właściwie zasłynęła?

Eksperyment i rewolucja w jednym. Björk obchodzi 60. urodziny

"Army Of Me" i "It's Oh So Quiet" z krążka "Post", "Oral" z albumu o tej samej nazwie czy chociażby "Venus as a Boy" i "Human Behaviour" z płyty "Debut" to tylko kilka utworów, które mogą powszechnie kojarzyć się z Björk. Artystka ma na swoim koncie masę ciekawych projektów - jest sopranem, choć nie waha się eksperymentować z trip hopem, alternatywą, indie rockiem oraz muzyką elektroniczną. Kocha się z rapem, romansuje z jazzem i gothic rockiem. Lubi EDM, a płyta "Homogenic" jest dla niej, jak sama przyznała, "eksperymentalną próbą opisania krajobrazu Islandii".

Björk przyszła na świat 21 listopada 1965 roku w Reykjavíku. Choć dziś jest również aktorką, to właśnie muzyka była z nią od dziecka - śpiewała oraz uczęszczała do szkoły muzycznej, gdzie grała na pianinie oraz flecie. Na przestrzeni lat artystka współpracowała z wieloma zespołami. Od lat młodzieńczych fascynował ją zwłaszcza punk. W 1983 roku Björk była współzałożycielką grupy KUKL (czyli Czarna Magia). Ta punkowa kapela inspirowała się staroislandzkimi pogańskimi mitami i obrzędami. Rok później muzycy grupy stworzyli zespół o nazwie Sykurmolarnir (co w języku islandzkim oznacza "kostki cukru"). Formacja zasłynęła pod angielską nazwą The Sugarcubes.

Niewielu pamięta jednak, iż Björk poznała nie tylko blaski, ale i cienie sławy. W 1996 roku piosenkarka otarła się o śmierć, która o mały włos spotkałaby ją z ręki niezrównoważonego psychicznie fana. Ricardo Lopez, bo tak nazywał się szalony sympatyk, wysłał jej bowiem bombę chemiczną (prezent w postaci książki wypełnionej niebezpieczną substancją), a zaraz potem popełnił samobójstwo, wcześniej rejestrując wszystko kamerą wideo. Policja zorientowała się, do kogo szaleniec wysłał groźną paczkę ponoć tylko dlatego, że tuż przed śmiercią słuchał piosenki Björk "I Miss You".

