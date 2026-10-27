Beth Gibbons po latach wraca do Polski. Tak żegna się z płytą "Lives Outgrown"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Znana głównie z występów w grupie Portishead wokalistka Beth Gibbons ogłosiła szczegóły pożegnalnych koncertów z materiałem ze swojej drugiej solowej płyty "Lives Outgrown". Jeden z występów odbędzie się w Polsce.

Beth Gibbons podczas koncertu na scenie w niebieskim świetle trzyma mikrofon oburącz
Beth Gibbons przyjedzie do Polski na solowy koncertPer Ole Hagen/RedfernsGetty Images

Na przełomie czerwca i lipca 2027 r. Beth Gibbons da 15 koncertów, na których pożegna się z materiałem z wydanej w maju 2024 r. solowej płyty "Lives Outgrown". Jeden z występów odbędzie się w Polsce - 17 lipca 2027 r. wokalistka zaśpiewa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Bilety trafią do sprzedaży 30 października.

"Wspaniale było grać z tak niesamowitymi muzykami i przyjaciółmi oraz mieć u boku tak znakomity zespół! Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wspierali te koncerty. Mam nadzieję, że z niektórymi z was jeszcze się zobaczymy" - ogłosiła Beth Gibbons w mediach społecznościowych.

Beth Gibbons po latach zaśpiewa w Polsce

Obdarzona kryształowym głosem brytyjska wokalistka największą popularność zdobyła dzięki występom w zespole Portishead. Ikona trip-hopu ma w dorobku zaledwie trzy studyjne płyty pod tym szyldem: "Dummy" (1994), "Portishead" (1997) i "Third" (2008) oraz koncertówkę "Roseland NYC Live" (1998).

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Michał Boroń
Michał Boroń

Zespół w 2015 r. zaprzestał regularnej działalności. Producent i multiinstrumentalista Geoff Barrow zadeklarował, że muzycy skupią się na innych projektach, ale jednocześnie dodał, że trio nigdy się nie rozpadło.

Sama Beth Gibbons niezwykle rzadko pojawia się na scenie. W Polsce gościliśmy ją w 2014 r. - wystąpiła wówczas w warszawskiej Operze Narodowej, gdzie u boku Krzysztofa Pendereckiego wykonała partię solową "III Symfonii op. 36" Henryka Mikołaja Góreckiego.

Górecki ukończył pracę nad symfonią w 1976 roku i zadedykował ją swojej żonie. Na prawie godzinną kompozycję składają się trzy części nazwane "pieśniami żałosnymi". Jest to historia matki cierpiącej po śmierci syna. Beth Gibbons opanowała polski tekst fonetycznie.

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