Wielkimi krokami zbliża się 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 23 lipca - 2 sierpnia. Wirtualna odsłona trwała będzie z kolei aż do 9 sierpnia. Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony w najbliższy wtorek, 7 lipca, jednak już teraz znamy szczegóły dotyczące koncertów towarzyszących.

Nowe Horyzonty to nie tylko kinowe seanse, lecz także muzyka na żywo. Organizatorzy imprezy powracają bowiem z Klubem Festiwalowym w Muzeum Miejskim w Arsenale, w którym zarówno polscy, jak i zagraniczni artyści umilać będą wieczory kinomaniakom.

"Razem z napisem END ostatniego seansu dnia nie kończymy wieczoru. (...) Raptem kilka kroków od Kina Nowe Horyzonty zapraszamy do przestrzeni wypełnionej muzyką i rozmową. Nocne konwersacje zostawiamy w Waszych rękach, my zadbaliśmy o muzyczny line-up, który sprawi, że to będą wyjątkowo długie, letnie noce" - zapraszają organizatorzy.

Jacy artyści muzyczni pojawią się na festiwalu filmowym Nowe Horyzonty? Nie zabraknie polskich, jak i światowych muzyków

W wieczór otwarcia festiwalu (23 lipca) na scenie w Arsenale, o godz. 22:00, pojawią się się dwie postaci, mające od lat nieopisany wpływ na polską scenę muzyczną. Duet Fisz i Ros Addiction zaprezentuje DJ set będący "bassową podróżą przez hip-hopową wrażliwość, soundsystemową energię, drum'n'bass, jungle i szeroko rozumianą kulturę klubową". Raper i wokalista, znany m.in. z formacji Fisz Emade Tworzywo, pojawi się za konsoletą - do czego nie przywykli jego fani. U jego boku stanie doświadczony producent i jeden z pionierów polskiej sceny drum'n'bass, dzięki czemu uczestnicy festiwalu już mogą spodziewać się czegoś nadzwyczajnego.

29 lipca wystąpi z kolei Ofelia - polska piosenkarka i aktorka, która również stanie za DJ-ką. Artystka pojawi się na scenie o 23:00 łącząc siły z Fundacją Yes, prezentując tym samym set złożony z numerów z pewnością bliskich sercom uczestników NH.

Dzień później na festiwalowej scenie ujrzymy Dominikę Płonkę i DJ BLIK-a. 30 lipca artyści wystąpią o godz. 22:30 i zaprezentują "energetyczne połączenie elektroniki, muzyki klubowej i grania na żywo". Formuła live bandu pozwoli zabawę przy tanecznych rytmach, z jednoczesną możliwością wsłuchania się w organiczne instrumenty, które wywołują żywe emocje.

31 lipca, również o 22:30, do Arsenału zawita ekspert od elektro brzmień. "Fejká produkuje muzykę elektroniczną, która jest melodyjną mieszanką delikatnych, rozmarzonych pejzaży i dynamiki techno. Pochodzi z niemieckiego Schwarzwaldu, a swoje pierwsze utwory zaczął produkować w wieku 17 lat" - czytamy w ogłoszeniu. Zagraniczny gwiazdor ponownie zabierze uczestników festiwalu w podróż przez klubowe klimaty.

W sobotę, 1 sierpnia, czyli ostatni wieczór festiwalu, scenę przejmą Radek Krzyżanowski i Michał Słodowy, czyli członkowie grupy Kamp!, którzy na potrzeby klubowych imprez stworzyli kolektyw didżejski Beskres. Swoją muzykę sami określają jako "Romantic Techno", więc wszyscy uczestnicy NH, którzy potrzebują trochę miłości i trochę klubowej zabawy z pewnością zawitają o 23:00 do Klubu Festiwalowego.

Wstęp na wszystkie wyżej wymienione wydarzenia jest bezpłatny.

Kto jeszcze wystąpi w ramach 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty? Oto biletowane koncerty specjalne, których nie można przegapić!

Dodatkowo organizatorzy 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty zapowiedzieli biletowane koncerty, które z pewnością będą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko posiadaczy biletów na seanse filmowe. W ramach wydarzenia odbędzie się występ Ho99o9, którzy już dekadę temu zawitali do Arsenału, a pamięć o ich ówczesnym show została z widzami na lata. "Do dziś wraca w rozmowach jako jeden z najbardziej elektryzujących i niezapomnianych wieczorów w historii klubu festiwalowego" - czytamy w zapowiedzi. Już 25 lipca, o godz. 22:30, będzie można to powtórzyć! "Zapraszamy zarówno tych, którzy byli wtedy pod sceną i wciąż noszą ten koncert w pamięci, jak i tych, do których przez lata docierały jedynie opowieści o tamtym wieczorze, by tym razem mogli doświadczyć tego na własnej skórze" - piszą organizatorzy.

W niedzielę, 26 lipca, o godz 21:30 odbędzie się także koncert Twin Peaks Crew - Hubert Zemler & Roadhouse Band, podczas którego usłyszymy muzykę z kultowego serialu lat 90. "Miasteczko Twin Peaks". "Muzycy, znani z takich projektów jak Mitch & Mitch, Magneto, Jazz Band Młynarski-Masecki, Baaba, Polski Piach, Warszawskie Combo Taneczne, Dawid Podsiadło czy Enchanted Hunters, odtworzą oryginalną ścieżkę dźwiękową serialu, dodając przy tym kilka niespodzianek" - czytamy. Bilety już są w sprzedaży.

We wtorek, 28 lipca, o godz. 21:30 w Arsenale zagości trójmiejski zespół Nene Heroine, poruszający się w stylistyce jazz/psychedelic. "Ich twórczość to mikstura analogowych brzmień, dubu, post-rocka, improwizacji oraz komunikatywnych i emocjonalnych melodii" - piszą organizatorzy. Wszyscy chętni zobaczyć to duchowe i muzyczne wydarzenie mogą już kupować bilety.

Pełen program Nowych Horyzontów dopiero zostanie ogłoszony!

To wciąż nie wszystkie koncerty, jakie usłyszeć będzie można za sprawą 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. "W Klubie Festiwalowym w Arsenale czekamy na Was codziennie (23.07-1.08) od 20:00, pełny harmonogram wydarzeń muzycznych ogłosimy razem z całym programem 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty już w najbliższy wtorek o 12:00" - ogłaszają organizatorzy.