W dniach 23 lipca - 2 sierpnia (odsłona online do 9 sierpnia) we Wrocławiu odbywa się 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty. W programie znalazło się 283 filmów z 92 krajów, ale nie tylko. Wydarzenie od lat łączy seanse kinowe z muzyką na żywo, a to wszystko za sprawą Klubu Festiwalowego w Muzeum Miejskim w Arsenale. To tam wieczorami spotykają się uczestnicy, aby omówić obejrzane filmy i wymienić się doświadczeniami, to tam DJ-e umilają kinomaniakom czas i to tam mają miejsce niezapomniane koncerty, zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd.

Seweryn zagrał akustyczny koncert na sali kinowej. Jego piosenki znalazły się w filmie "Powiedz mi, co czujesz"

W sobotę, 25 lipca, na jednej z sal kinowych Nowych Horyzontów odbył się pokaz filmu "Powiedz mi, co czujesz" w reżyserii Łukasza Rondudy, którego retrospektywę złożoną z siedmiu produkcji uwzględniono w programie tegorocznego festiwalu. Obraz opowiada o dwojgu zakochanych artystów, którzy angażują się w pierwszy poważny związek i odkrywają, że ich doświadczenia z przeszłości wcale nie odeszły w zapomnienie. "Ona pochodzi z dobrze sytuowanej stołecznej rodziny, on ledwie wiąże koniec z końcem, by utrzymać się na studiach artystycznych w Warszawie. Łączą ich ambicje, talent i wrażliwość, dzieli status i pochodzenie" - czytamy w opisie produkcji.

W "Powiedz mi, co czujesz" Ronduda ma - z ogromną empatią - przedstawiać portret generacji Z. Dzięki dwójce bohaterów-artystów pokazuje wszystkie strachy pokolenia, w tym lęk przed bliskością, a także atuty, takie jak chęć rozmowy o uczuciach.

W filmie istotną rolę odgrywa nastrojowa ścieżka dźwiękowa, do której swój wkład miał Seweryn. Trójmiejski artysta pozwolił reżyserowi na wykorzystanie utworów ze swojego albumu "Petrykora" z 2023 r. W produkcji słyszymy więc piosenki "Ad rem", "Piękni" oraz "Mamna", które młody muzyk zdecydował się zaprezentować także na żywo, przed festiwalową publicznością. Na krótko przed rozpoczęciem seansu "Powiedz mi, co czujesz" pojawił się na sali kinowej, gdzie w akompaniamencie gitary akustycznej zaśpiewał wspomniane kompozycje, a także zaprezentował fragment swojej nadchodzącej twórczości przedpremierowo.

Kim jest Seweryn?

Seweryn to młody artysta pochodzący z Trójmiasta, który działa na polskiej scenie od 2021 r. Jego twórczość to szeroko pojęta alternatywa, a inspiracje czerpie z lo-fi indie, bedroompopowych kompozycji i homerecordingu. Ma na swoim koncie aż cztery albumy długogrające: "Kieszeń pełna niczego", "Petrykora", "Melodie 2" i najnowszy "fajne takie, do pośpiewania". Miał okazję występować w klubach i na festiwalach w całej Polsce - m.in. na Męskim Graniu, OFF Festivalu czy Great September. Oprócz solowej działalności od pewnego czasu ma także okazję próbować swoich sił w zespole Mlecze jako gitarzysta.

Utwory Seweryna to szczere i autentyczne opowieści o dorastaniu, samotności, zagubieniu oraz miłości. Charakteryzuje je melancholijny, nostalgiczny i wręcz senny klimat. Na najnowszym krążku muzyk pozwolił sobie na większą swobodę i radość, zapraszając na niego gości, zacierając granice gatunków i pisząc piosenki, do których można pośpiewać, potańczyć, a nawet poskakać.

Seweryn zadebiutował jako DJ na festiwalu Nowe Horyzonty!

Oprócz akustycznego występu w kinie przed seansem, w sobotni wieczór Seweryn zaprezentował się uczestnikom w Klubie Festiwalowym w Arsenale. O godz. 23:30 rozpoczął swój DJ set, dając się poznać od zupełnie innej strony. Na co dzień artysta stroni od stania za konsolą, lecz na potrzeby wydarzenia postanowił podjąć wyzwanie. Umilił miłośnikom kina wieczór za sprawą przeglądu polskiej alternatywy, miksując piosenki swoich kolegów i koleżanek z branży.

Na scenę w Arsenale wkroczył ubrany w elegancką koszulę i retro garnitur, już na samym początku pokazując, że nie będzie to szalony, klubowy DJ set. Artysta postawił na nastrojowość i brzmienia, które nie przeszkadzały, a były przyjemnym tłem dla rozmów o minionych seansach. Widać było, że dobrze czuje się w nowej roli - chwilami podśpiewywał pod nosem ulubione numery, innym razem kołysał się w ich rytm i tańczył, a jeszcze innym popalał papierosa odpływając wraz z melodią.

W secie Seweryna mogliśmy usłyszeć piosenki artystów, takich jak Aluzja, poznański zespół Wczasy, indie-popowy duet Shama, Nago, wspominane wcześniej Mlecze czy Syndrom Paryski. Widać było, że wśród publiczności znalazło się kilku fanów polskiej alternatywy, którzy szczerze cieszyli się na miksowane przez DJ-a kompozycje. Choć część osób wsłuchiwała się w melancholijny występ z pozycji leżaków, inni kołysali się do kawałków, wspierając tym samym Seweryna w jego debiucie.