Rave w światowej popkulturze zapisał się jako undergroundowa, taneczna impreza, na której dominuje muzyka elektroniczna - w szczególności gatunki takie jak techno, house, trance, drum and bass czy hardcore. Osoby uczestniczące w tego typu wydarzeniach ubierają się w charakterystyczny, ekstrawagancki sposób - często stawiają na fluorescencyjne kolory i neony albo na bardziej surowy klimat, w którym przeważa industrialny look. Najważniejsza jest dla nich wspólnota, równość i akceptacja, a wzajemny szacunek i otwartość są fundamentami rave'owej subkultury. Imprezowicze często odrzucają normy społeczne i komercję, odcinają się od społeczeństwa, a innych uczestników wydarzeń techno traktują jak rodzinę. Taniec jest dla nich wyzwoleniem i próbą ucieczki od trudów otaczającego świata.

Rave'y zwykle organizuje się w klubach czy specjalnych hangarach, choć ich historia sięga imprez w lasach, na pustkowiach i w tajnych, trudnodostępnych miejscach. Pierwsze wydarzenia tego typu organizowane były w latach 80. w Wielkiej Brytanii i USA, lecz już w kolejnym dziesięcioleciu rozprzestrzeniły się na szeroką skalę, trafiając do Europy Środkowej (szczególnie rozkwitły w Niemczech). Na rave'ach intensywne i powtarzalne rytmy, których basy wręcz prowadzą uczestników do tańca, prezentowane są przez DJ-ów lub producentów. Niektórzy do ulubionej muzyki potrafią bawić się nie tyle przez całą noc, co nawet przez kilka dni.