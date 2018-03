1 13

Czerwień nazywany jest kolorem rewolucji. Symbolizuje skrajne emocje, ale oznacza co innego w zależności od kultury danego rejonu. W Chinach jest kolorem szczęścia, powodzenia i miłości, ale już w Afryce łączy się go z żałobą. Dla Japończyków czerwona barwa to atrybut heroizmu. Co by nie mówić, kolor czerwony przykuwa uwagę, o czym wiedzą bohaterki naszej galerii. Kobieta w czerwieni. To właśnie o niej śpiewał Chris De Burgh w swoim przeboju "Lady in Red", dzięki któremu wpisał się na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej. Wydany w 1986 roku singel "Lady In Red" od razu trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów i utrzymywał się na nim przez 14 tygodni. Był to drugi singel promujący płytę Chrisa De Burgha "Into the Light". Jak zdradził muzyk w jednym z wywiadów, napisał tę piosenkę zainspirowany wspomnieniem tego, gdy pierwszy raz zobaczył swoją żonę, Diane. Na zdjęciu Beyonce i Taylor Swift podczas ceremonii MTV VMA w 2009 roku. Zobaczcie inne stylizacje gwiazd muzyki z kolorem czerwonym w roli głównej!