Jennifer Lopez wystąpiła w Minneapolis dzień przed tegorocznymi rozgrywkami Super Bowl. Latynoska wokalistka zaprezentowała swój show "All I Have", który przedstawia w ramach rezydencji w Las Vegas. Podczas koncertu 48-letnia Lopez zaśpiewała również swój najnowszy utwór "Us" nagrany ze Skrillexem oraz oddała hołd pochodzącemu z Minneapolis, a zmarłemu w 2016 roku Prince’owi. W trakcie swojego show latynoska gwiazda aż siedem razy zmieniała kreację. Zobaczcie, jak prezentowała się na scenie!