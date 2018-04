Arek Jakubik: Sympatyczny, smutny szatan

- Ja bym bardzo chciał, żeby ten solowy projekt jak najbardziej różnił się od poprzednich trzech płyt mojego zespołu Dr Misio - mówi nam w rozmowie Arek Jakubik, który w piątek 20 kwietnia zadebiutuje solowo albumem "Szatan na Kabatach".

- Wziąłem sobie w tym roku wolne od filmu - mówi Arek Jakubik /

Zdaniem Arkadiusza Jakubika tym, co najbardziej będzie różniło jego nowy materiał od poprzedniej twórczości, jest "totalny muzyczny eklektyzm".

- Będzie tam i trochę techno, i trochę elektro popu, i trochę rapu, i trochę takiej post zimnej fali. Będzie trochę piosenki żołnierskiej - wymienia wokalistka.

Za produkcję płyty "Szatan na Kabatach" odpowiada Kuba Galiński, producent muzyczny wielu uznanych artystów takich jak: Ania Rusowicz, Ania Dąbrowska, Janusz Panasewicz, Piotr Rogucki, Jamal, Hey, Wilki czy właśnie Dr Misio. Galiński, jako swoje inspiracje do płyty "Szatan na Kabatach" podaje: Moon Duo, Ariel Pink, Sleaford Mods czy The Smiths.

- Wziąłem sobie w tym roku wolne od filmu, a ponieważ jestem pracoholikiem, wiedziałem, że ten rok chcę przeznaczyć tylko i wyłącznie na muzykę - mówi nam Jakubik, którzy przyznaje, że potrzebował w życiu pewnej odmiany, by uniknąć rutyny.

- To, czego ja się najbardziej boję, przy okazji koncertów Dra., to tego momentu, kiedy będę stał na scenie i zacznę odliczać ilość numerów do końca koncertu. Wtedy to będzie dla mnie znak, że trzeba sobie zrobić przerwę albo zakończyć. Zejście ze sceny niepokonanym, jak mówi klasyk - dodaje wokalista.

Pierwszym singlem promującym album "Szatan na Kabatach" jest utwór "Dziś w internecie". Wkrótce światło dzienne ujrzy również teledysk do tytułowego numeru z płyty.

- To ja jestem tym szatanem, ale szatanem smutnym, który wzbudza współczucie. Chyba nawet takim trochę sympatycznym szatanem, który mieszka na Kabatach - opowiada Jakubik.

Na płytę trafiły jak zawsze gorzkie, inteligentne, ironiczno-sarkastyczne teksty piosenek, jak zawsze o miłości, śmierci i samotności, wymieszane z celnymi obserwacjami współczesnej rzeczywistości. Tym razem bardziej intymne, bo obok Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego, to sam Jakubik jest w większości współautorem warstwy lirycznej.

W sobotę 21 kwietnia, czyli dzień po premierze albumu, Arkadiusz Jakubik zaprezentuje się na festiwalu Spring Break w Poznaniu.