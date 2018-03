Zwycięzca Eurowizji Salvador Sobral wraca na scenę po przeszczepie serca

Finał tegorocznej Eurowizji będzie pierwszym koncertem Salvadora Sobrala, zwycięzca konkursu sprzed roku, po zabiegu przeszczepu serca.

Przypomnijmy, że Salvador Sobral wyszedł z podlizbońskiego szpitala św. Krzyża w styczniu. Kilka tygodni wcześniej przeszedł tam zabieg przeszczepu serca. Jak ujawniły wtedy władze szpitala, muzyk przeszedł dobrze rekonwalescencję po zabiegu i nie miał komplikacji zdrowotnych. Zgodnie z postępowaniem po zabiegu transplantacji zalecono mu unikanie kontaktu z dużą liczbą osób.

Przedstawiciel Sobrala wyjaśniał wtedy, że osoby spotykające się z nim muszą zachować "dystans fizyczny", a także "konieczne jest unikanie uścisków".

Pierwszym po zabiegu przeszczepu serca występem powinien być dla Sobrala finałowy koncert tegorocznej Eurowizji, który 12 maja odbędzie się w Lizbonie, skąd pochodzi artysta. Portugalczyk zaśpiewa tam piosenkę "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje), z którą w minionym roku triumfował w Kijowie.

Jak poinformował Valentim de Carvalho, wydawca utworów Salvadora Sobrala, solista jeszcze w maju wyruszy w swoją pierwszą trasę koncertową w Portugalii. Pierwszymi miastami, w których zaśpiewa artysta będą m.in. Ponta Delgada, na atlantyckim archipelagu Azorów, a także Evora.

Z kolei pomiędzy czerwcem a lipcem Sobral będzie koncertował w sąsiedniej Hiszpanii. Na jego trasie znajdą się m.in. Madryt, Barcelona, Malaga, Walencja, Kartagena, a także San Sebastian.



"Tegorocznej trasie koncertowej Salvadora Sobrala towarzyszyć będą przygotowania do wydania jego drugiego albumu z autorskimi piosenkami. Będzie on dostępny w sprzedaży do końca tego roku" - poinformował wydawca.

Salvador Sobral wygrał 13 maja ub.r. organizowany w Kijowie 62. finał Eurowizji piosenką "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje) i po raz pierwszy w 53-letniej historii udziału Portugalii w tym konkursie zapewnił jej zwycięstwo.

Autorką zwycięskiej piosenki jest o dwa lata starsza siostra Salvadora, Luisa Sobral. Utwór powstał w pośpiechu na kilka dni przed terminem składania konkursowych piosenek w rywalizacji wyłaniającej reprezentanta Portugalii na Eurowizję.

Wideo Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Portugal) LIVE at the 2017 Eurovision Song Contest

8 września 2017 r. Salvador Sobral dał w Estoril pod Lizboną ostatni koncert. W jego trakcie muzyk zapewnił słuchaczy, że rozstanie będzie krótkie, gdyż on sam "musi oddać swoje ciało nauce".

Sobral od kilku lat chorował na serce i czekał na transplantację. Wprawdzie dotychczas muzyk regularnie koncertował, ale z powodu stanu zdrowia odmawiał udziału w projektach poza granicami Portugalii. Wyjątkiem był udział w majowym finale Eurowizji na Ukrainie.



Nieznany przed majowym finałem Eurowizji muzyk był wcześniej anonimowy artystą nawet we własnym kraju. Sławy przysporzyło mu zwycięstwo w europejskim konkursie piosenki, a także nonkonformistyczny styl bycia i wypowiedzi.



