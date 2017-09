Zwiastun dokumentu "Gaga: Five Foot Two" już dostępny

W sieci zobaczyć można zwiastun dokumentu "Gaga: Five Foot Two" - filmowego przedsięwzięcia, które powstało we współpracy Lady Gagi z Netfliksem.

Lady Gaga pokaże swoją prywatną stronę /Frazer Harrison /Getty Images

"Gaga: Five Foot Two" to filmowa opowieść o Lady Gadze.

Premiera dokumentu będzie miała miejsce 22 września na Netfliksie. Za reżyserię odpowiada Chris Moukarbel. Jak podkreśla twórca, film odsłania kurtynę i pokazuje, co kryje się za artystyczną kreacją.

Na ekranie zobaczymy rok z życia Gagi, zarówno jego publiczną, jak i prywatną stronę.

Przypomnijmy, że Lady Gaga promuje obecnie swoją najnowszą płytę zatytułowaną (na cześć zmarłej ciotki) "Joanne".



Zobacz zwiastun "Gaga: Five Foot Two":

Wideo GAGA: FIVE FOOT TWO | Teaser [HD] | Netflix