Zuza Jabłońska i znany beatboxer razem. Zobacz nagranie!

​Finalistka "The Voice Kids", 15-letnia Zuza Jabłońska, i znany beatboxer wzięli udział we wspólnym nagraniu.

Zuza Jabłońska w "The Voice Kids" /Gałązka / AKPA

Zuza Jabłońska, uczestniczka "The Voice Kids" oraz Dharni, jeden z najpopularniejszych beatboxerów, połączyli siły i zaśpiewali razem kawałek "Friends" Marshmello i Anne-Marie oraz singel Zuzy - "Sami".

Występ prezentuje wokalne możliwości 15-letniej wokalistki w pełnej krasie.

Przypomnijmy, że Zuza Jabłońska w "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona, którzy doprowadzili ją aż do finału programu.