Zouzy rozwijają "Skrzydła"

Utworem "Skrzydła" debiutuje kobieca grupa Zouzy, na czele której stoi Sabina Nycek, uczestniczka szóstej edycji "The Voice of Poland".

Sabina Nycek w drużynie Marii Sadowskiej dotarła do odcinków na żywo w "The Voice of Poland".

W odcinku "nokaut" zaśpiewała "Roar" Katy Perry, a teraz drapieżne oblicze prezentuje z grupą Zouzy.

"Swoim kobiecym wdziękiem i delikatnym podejściem do muzyki dziewczyny wnoszą na polską scenę muzyczną ciepło i uśmiech dla każdego słuchacza. Inspiracją dla zespołu były stylowe lata 70. oraz folkowe brzmienia gitar, które w połączeniu z popowym charakterem tworzą coś wyjątkowego. Zouzy to wrażliwość, radość i siła kobiet" - czytamy w informacji prasowej.

Poza Sabiną (wokalistka i multiinstrumentalistka - fortepian, skrzypce, altówka, gitara) zespół tworzą także Marlena (bas), Maja (piano), Karolina Synowiec (perkusja - w "Mam talent" w 2009 r. usłyszała 3 x tak od jurorów; z zespołem The Future była też w "Must Be The Music") i Maja (gitara).

Za produkcję muzyczna singla "Skrzydła" odpowiada Tabb, a tekst napisała Patrycja Kosiarkiewicz.

"'Skrzydła' to piosenka dosłowna. Jak często ktoś podcina ci skrzydła? Jak często na to pozwalasz? Gdy wyobrazimy sobie podcięte skrzydła tysięcy (milionów) ludzi leżące gdzieś na ziemi i ich dawnych właścicieli, którzy już nie potrafią latać, a jedynie ze smutkiem patrzą na swe wygasłe marzenia, wtedy chcemy krzyknąć: hej, nie poddawaj się, wciąż możesz coś zmienić. Czemu żyjesz tak, jak ci mówią? Czemu się na to zgadzasz?! Trzeba wykrzesać z siebie energię, bunt, powiedzieć (a właściwie wrzasnąć) dość i co najważniejsze, nie ograniczyć się do tego, ale działać. (Bo inaczej cała para pójdzie w gwizdek.) Zmianę zawsze zaczyna się od siebie, potrzebuje ona cierpliwości, a nigdy nie dzieje się z dnia na dzień i zobaczyć ją możemy dopiero z perspektywy czasu. Jednak gdy raz pozwolimy, by nas porwała jak fala, wtedy już zawsze będzie naszą inspiracją i gwarancją rozwoju" - przekonują Zouzy.

