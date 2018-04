Żona Sławomira pokazała zdjęcie bez makijażu

Po kilka tysięcy polubień zebrały na Instagramie zdjęcia Magdaleny" Kajry" Kajrowicz. Żona Sławomira pokazała się bez makijażu budząc wielkie emocje wśród fanów.

Sławomir z żoną Kajrą AKPA

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Absolwent krakowskiej PWST zagrał też w m.in. "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Jan Paweł II", "Heli w opałach", "33 scenach z życia", "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Ojcu Mateuszu", "Listach do M." (wszystkie trzy części), "Czasie honoru", "Tajemnicy Westerplatte", "Na dobre i na złe" czy "Jestem mordercą". Wszystko to jednak role w najlepszym przypadku mocno drugoplanowe, lub wręcz epizodyczne.

Jako "gwiazda rock polo" o pseudonimie Sławomir zadebiutował w Dzień Kobiet 2014 r. To wtedy premierę miał utwór "Megiera", a Sławomir pokazał swoje nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Żona wiernie towarzyszy Sławomirowi w trasie i stanowi dla niego duże wsparcie.

Kajra aktywnie udziela się również w mediach społecznościowych, które prowadzi w równie specyficznym stylu, co Sławomir. Na jego wzór każdy wpis zaczyna od "Cześć, tu Kajra". Choć często Kajrowicz wrzuca na Instagrama zdjęcia w pełnym, bardzo mocnym i perfekcyjnie dopracowanym makijażu scenicznym, ostatnio postanowiła pokazać kilka zdjęć bez makijażu.

Fani szybko zaczęli komentować, gratulując jej odwagi i podziwiając za naturalność. Znaleźli się oczywiście i tacy, którym Kajra bez makijażu się nie spodobała. Niektórzy również mieli problem z rozpoznaniem żony Sławomira.

"O matuchno, przez chwilkę myślałam, że to Marcin Miller z Boysów" - napisała jedna z fanek, kolejna zaś znalazła jeszcze inne podobieństwo. "Myślałam, że to Jared Leto" - napisała.

Te zdjęcia pochodzą z przygotowań przed koncertami Sławomira w USA i Kanadzie. Autor "Miłości w Zakopanem" (ponad 143 mln odtworzeń) z żoną polecieli tam na trzy występy (Toronto, Chicago, New Jersey). Już w środę (25 kwietnia) gwiazdor rock polo rozpoczyna kolejną serię koncertów w kraju - w ciągu 10 dni da dziewięć występów.

W kwietniu 2017 r. - dzięki wsparciu internautów, którzy przekazali wokaliście ponad 50 tys. zł - ukazał się debiutancki album zatytułowany po prostu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

Szaleństwo na punkcie "gwiazdy rock polo" jeszcze wzrosło po Sylwestrze Marzeń z Dwójką w Zakopanem. To tam Sławomir z Kajrą zaśpiewał swój przebój "Miłość w Zakopanem".

19 marca, w dniu 35. urodzin Sławomira premierę miał teledysk do utworu "Ty mała znów zarosłaś". W ciągu dwóch tygodni klip został już odtworzony ponad 19 mln razy, stając się trzecim najpopularniejszym wideo w dorobku wokalisty.Obecnie licznik pokazuje ponad 31 mln odsłon.



