Żona Chestera Benningtona opublikowała wzruszające zdjęcie z mężem

​Żona zmarłego w lipcu Chestera Benningtona opublikowała prywatne zdjęcie rodzinne zrobione na kilka dni przed samobójstwem jej męża.

Talinda Ann wciąż przeżywa śmierć męża /Larry Busacca /Getty Images

20 lipca 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Żona Chestera Benningtona, Talinda Ann, opublikowała w sieci zdjęcie rodzinne, które zrobiła na kilka dni przed tym, jak jej mąż dokonał samobójstwa.

"To było kilka dni przed tym, jak mój mąż odebrał sobie życie. Myśli samobójcze tam były, ale nigdy byś nie powiedział" - napisała kobieta pod zdjęciem, a dodatkowo wpis opatrzyła hasztagiem #fuckdepression (ang. pieprzyć depresję).

Chester Benington poślubił Talindę Ann Bentley 31 grudnia 2005 roku, po dziewięciu latach wcześniejszego małżeństwa z Samanthą Bennington. Talinda była jego drugą żoną i matką trojga najmłodszych dzieci wokalisty - 11-letniego dziś Tylera i 6-letnich bliźniaczek Lilly i Lily.



Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.