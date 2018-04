Zmarł raper i producent Alias. Miał 41 lat

Raper i producent oraz współzałożyciel wytwórni Anticon zmarł 30 marca w wieku 41 lat. Przyczyną śmierci był zawał serca.

Tragiczną wiadomość potwierdzono na stronie wytwórni Anticon.

"Właśnie dowiedzieliśmy o ogromnej stracie - śmierci naszego przyjaciela i współzałożyciela Anticon. Zawsze będziemy pamiętać go dzięki jego talentowi i chęci pomocy innym. Spoczywaj w pokoju" - napisano w oświadczeniu.

Wytwórnia ruszyła także z internetową zbiórką pieniędzy dla rodziny zmarłego. "Mamy nadzieję, że możemy pomóc odciążyć finansowo jego bliskich" - czytamy.



Brendon Whitney, bo tak naprawdę nazywał się raper i producent, karierę zaczął w grupie Live Poets. W 1999 roku założył własną wytwórnię, a trzy lata później wydał w niej swój pierwszy album "The Other Side of the Looking Glass".

W kolejnych latach Alias porzucił rapowanie i skupił się na produkcji, wydając kilka albumów instrumentalnych, a także współpracując z innymi artystami - DJ Krushem, Solem, Subtitle, Sage Francisem, Pedestrianem i wieloma innymi.

Jego ostatni album - "Pitch Black Prism" - ukazał się w 2014 roku.