Zmarł Jaki Liebezeit. Perkusista Can miał 78 lat

Jeden z założycieli krautrockowej grupy Can, Jaki Liebezeit zmarł 22 stycznia 2017 roku.

Jaki Liebezeit zmarł w wieku 78 lat (na zdjęciu w trakcie wywiadu z watchmojo.com) /

Informacja o śmierci pojawiła się na oficjalnej stronie zespołu. "Z wielkim smutkiem informujemy, że Jaki zmarł dziś (22 stycznia - przyp. red.) z powodu nagłego zapalenia płuc" - czytamy w oświadczeniu.

Reklama

Jaki Liebezeit zanim wszedł założył grupę Can zaczynał jako muzyk jazzowy. Grał m.in. w zespołach Manfred-Schoof-Quintett oraz Globe Unity Orchestra.

W 1968 roku muzyk wraz z kolegami: Holgerem Czukayem, Irminem Schmidtem i Michaelem Karoli uformowali skład zespołu Can. Zespół stał się jednym z ważniejszych przedstawicieli krautrocka. Muzycy nagrali wspólnie 12 albumów studyjnych. Ostatni z nich "Real Time" ukazał się w 1989 roku.

W międzyczasie Liebezeit współpracował m.in. z Brianem Eno, Michaelem Rotherem, Eurythmics, Depeche Mode, Datenverarbeiter.

Ponadto Niemiec działał we własnym projekcie Phantomband (pod tym szyldem powstała płyta "Drums Off Chaos"). W ramach współpracy z Bruntem Friedmanem wydał natomiast trzy albumy z serii "Secret Rhythms".

Jaki Liebezeit oraz jego koledzy myśleli również o reaktywacji Can. W 2016 roku z Irminem Schmidtem i Malcolmem Mooneyem stworzył koncertowe przedsięwzięcie "The Can Project". Występ składu zaplanowany został na 8 kwietnia 2017 roku w Londynie.



Wideo Jaki Liebezeit Drum Solo (Circa 1970)