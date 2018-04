Zmarł gwiazdor country Randy Scruggs. Miał 64 lata

Autor wielu przebojów country, producent i wielokrotny zwycięzca Grammy, Randy Scurggs zmarł we wtorek 17 kwietnia w wieku 64 lat po krótkiej chorobie.

Randy Scruggs miał 64 lata /Peter Kramer /Getty Images

Randy Scruggs debiutował na scenie w wieku dziewięciu lat obok swojego ojca, popularyzatora gry na banjo Earla Scruggsa.

Był producentem i autorem piosenek dla m.in. Waylona Jenningsa, Toby Keitha, Alison Krauss, a ponadto występował z Dolly Parton, Johnnym Cashem, Georgem Straitem, Vincem Gillem i Mirandą Lambert.

Za swoją twórczość zagarnął cztery statuetki Grammy oraz trzykrotnie został nagrodzony tytułem muzyka roku przez Country Music Association Awards w latach 1999, 2003 i 2006.

Scruggs miał też na koncie album nagrany ze starszym bratem Garym pt. "All The Way Home" (1970 r.). W 1998 roku ukazał się jego jedyny solowy krążek "Crown The Jewels".

W ostatnim czasie Scruggs dograł swoją partię gitar na album "Johnny Cash: Forever Words" oraz współpracował nad kolejnymi nagraniami z Lorettą Lynn, Pistol Annies i Kellie Pickler.