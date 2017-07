Zmarł Fresh Kid Ice. Raper z 2 Live Crew miał 53 lata

Jeden z założycieli kultowej formacji hiphopowej 2 Live Crew, Fresh Kid Ice, zmarł 13 lipca w wieku 53 lat.

Fresh Kid Ice zmarł w wieku 53 lat /Stephen Lovekin /Getty Images

Menedżer grupy potwierdził śmierć rapera, jednak nie zdradził, co było przyczyną śmierci. Agent zespołu dodał jednak, że wcześniej muzyk trafił do szpitala w Miami.

Reklama

Fresh Kid Ice, czyli Chris Wong Won, działający również pod pseudonimem The Chinaman, wraz z kolegami - DJ Mr. Mixxem i Amazing Vee w 1984 roku powołał do życia skład 2 Live Crew. Niedługo później współpracę z grupą nawiązał Luther Campbell.

Zespół największe sukcesy święcił w drugiej połowie lat 80. oraz na początku lat 90. Znakiem rozpoznawczym raperów były bezpośrednie teksty dotyczące seksu.



Pierwszy album "2 Live Crew Is What We Are" (1986 rok) zdobył przychylne recenzje oraz dobre wyniki sprzedażowe (pokrył się złotem), jednak zwracano uwagę, że raperzy nie przebierają w słowach, a już tytuły ich piosenek budzą skrajne emocje (chociażby "We Want Some Pussy").

Druga płyta składu ukazała się trzy lata później. "As Nasty As They Wanna Be" do dziś uważa się za najważniejsze i najpopularniejsze wydawnictwo składu. Płyta pokryła się podwójną platyną, a singel promujący krążek - "Me So Horny" - utrzymywał się przez 30 tygodni w zestawieniu Billboardu.



Wideo 2 Live Crew - Me So Horny (Uncensored)

Nieśmiertelność płycie zapewnił również proces sądowy, który rozpoczął się w 1990 roku. Problemem miała być m.in. obsceniczna okładka nowej płyty, na której cztery dziewczyny ubrane w bikini stoją tyłem do aparatu, a z przodu patrzą na nich raperzy. W czerwcu tego samego roku wydano wyrok, uznający album za obsceniczny i nielegalny. Doprowadziło to do aresztowania członków grupy i zarekwirowania egzemplarzy płyt w sklepach. Ostatecznie sąd apelacyjny oddalił winę raperów.

Raperzy po całej aferze nagrali album "Banned In the U.S.A.", który również pokrył się złotem. Z czasem jednak popularność grupy spadała. Niezłe wyniki sprzedażowe zaliczył jeszcze album "Sports Weekend" (status złota).

W latach 90. grupa wydała jeszcze trzy płyty - "Black at Your Ass for the Nine-4", "Shake a Lil' Somethin'" oraz "The Real One" (1998 rok).



Zdjęcie Okładka płyty 2 Live Crew "As Nasty As They Wanna Be” /

W 2014 roku ukazał się jak dotąd ich ostatni singel "Take It Off" z udziałem Manniego Fresha, Favora Flava, Flo Ridy, Triny i Trick Daddy'ego.

Fresh Kid Ice jako jedyny członek składu pojawił się na każdym nagranym przez 2 Live Crew albumie. Jednak raper z azjatyckimi korzeniami nie ograniczał się do kariery grupowej. Twórca miał na koncie cztery płyty. Ostatnia z nich "Freaky Chinese" ukazała się 2004 roku. Raper był również właścicielem wytwórni Chinaman Records. Pod jego skrzydłami karierę zaczynał m.in. Flo Rida.

W 1998 roku Fresh Ice Kid omal nie zginął w tragicznym wypadku samochodowym. W jego wyniku artysta stracił władzę w lewej ręce. W 2009 i 2010 roku raper doznał udarów, po których przeszedł rehabilitację.

Wideo Fresh Kid Ice Long Dick Chinese

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***