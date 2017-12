Zjedli ostre papryczki i zaczęli śpiewać. To wykonanie jest hitem sieci

Co stanie się, gdy członkowie chłopięcego chóru w trakcie wykonywania jednej z kolęd, zjedzą bardzo ostrą papryczkę? Postanowił to sprawdzić duński twórca w swoim filmiku, który podbija sieć.

Członkowie duńskiego chóru zjadają ostrą papryczkę, a następnie śpiewają /Youtube / Chili Klaus /

Chili Klaus, czyli Claus Pilgaard, to duński muzyk, komik i entuzjasta ostrej papryki. Tym razem Duńczyk odmianą papryki o nazwie Naga Jolokia postanowiła poczęstować członków chłopięcego chóru Herning.

Śpiewający papryczki skosztowali w połowie wykonywania angielskiej kolędy pt. "Oh Come, All Ya Faithful". To, co stało się potem, podbiło sieć.

Nagranie w tydzień zdobyło ponad 1,1 miliona wyświetleń. Oprócz entuzjastycznych opinii pod filmem pojawiły się również komentarze, że podawanie tak ostrych papryczek dzieciom mogło skończy się tragicznie i komik nie przemyślał chyba swojej decyzji.

Zobacz chór śpiewający po papryczkach chili:



Wideo Chili Klaus + Herning Boys Choir 🔥 wait for it!