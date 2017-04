Zgubił portfel na festiwalu, po 14 latach dostał wiadomość od znalazcy

Timothy Burrows musiał się nieźle zdziwić, gdy po 14 latach od zgubienia portfela na Reading Festival otrzymał wiadomość od jego znalazcy. Treść wiadomości musiała zrobić na nim jeszcze większe wrażenie.

Publiczność na Reading Festival /Simone Joyner /Getty Images

Tim Burrows to dziennikarz piszący m.in. dla Vice i "The Guardian". W 2003 roku wybrał się na popularny w Wielkiej Brytanii Reading Festival. Tam niestety zgubił portfel, w którym miał dokumenty i pieniądze.

Reklama

Mężczyzna pogodził się z tym zdarzeniem. Życie toczyło się dalej, aż do 2017 roku. Burrows w kwietniu napisał na Twitterze, że otrzymał wiadomość w sprawie zaginionego 14 lat temu portfela.

Znalazca napisał do dziennikarza na Facebooku. Tam wytłumaczył mu, że na wspominanym festiwalu odnalazł jego zgubę i odniósł do biura rzeczy znalezionych. Jednak zanim to zrobił pożyczył sobie 10 funtów. Mężczyzna przyznał, że pieniądze przeznaczył na zakupienie jak największej ilości cydru.

"Oczywiście zdaje sobie sprawę, że to było dziecinne i bezprawne" - czytamy w wiadomości do Burrowsa.



Giles (bo tak nazywał się znalazca portfela), który napisał do dziennikarza, czuł się jednak w obowiązku, aby poinformować go, że od 2003 roku na jego cześć stworzono specjalny konkurs picia cydru nazwany "The Timothy Burrows Challange" (jakby nie patrzeć Burrows był jego fundatorem).



Dodatkowo mężczyzna przeprosił, że tak długo zwlekał z napisaniem do właściciela portfela i zaproponował mu zwrot zabranych wcześniej 10 funtów.



Zdjęcie Ubłocone portfele na Reading Festival / Simone Joyner / Getty Images

Serwis "The Sun" postanowił swoim czytelnikom wytłumaczyć natomiast na czym polegał wymyślony konkurs - trzy drużyny po pięć osób muszą wypić pięć litrów alkoholu tak szybko, jak tylko potrafią.

Reading Festival to jedna z najpopularniejszych imprez w Wielkiej Brytanii. Impreza odbywa się od 1955 roku, a wystąpiły na niej największe gwiazdy muzyki rozrywkowej - Pink Floyd, The Who, The Rolling Stones, Iggy Pop, AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana, Eminem, Metallica i wielu innych.