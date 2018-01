Zenek Martyniuk: Nie zna nut, nie lubi swojego głosu

O swojej drodze na szczyt w "Uwadze TVN" opowiedział król disco polo - Zenon Martyniuk.

Zenek Martyniuk uznawany jest za króla disco polo /AKPA

Ostatni rok to pasmo kolejnych sukcesów Zenona Martyniuka, który świętował sylwestra z TVP2 w Zakopanem.



"Nie znam nut. Umiem narysować klucz wiolinowy, wiem, jak wygląda cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, ale akurat do grania na gitarze potrzebne są akordy" - wyznał lider grupy Akcent w "Kulisach sławy".

Wokalista zdradził również, że jest samoukiem. Gdy był dzieckiem chodził na próby do swoich wujków, którzy nauczyli go jedynie akordów. Wówczas Martyniuk nie zdawał sobie sprawy, że będzie utrzymywał się głównie z muzyki. Do tej pory opublikował około sto utworów z których wiele stało się przebojami.

"Kiedyś myślałam, że to jest fajne, jakby Zenek był popularny, teraz już bym tak nie chciała. To jest naprawdę męczące. Człowiek jest cały czas na świeczniku" - przyznaje Danuta Martyniuk, żona Zenka.

W 2017 r. ukazała się biografia wokalisty - "Życie to są chwile".



