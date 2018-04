Zedd "The Middle": Hit za 14-stym podejściem

Najnowszy numer producenta Zedda, nagrany wraz z Maren Morris - "The Middle" - zdobywa coraz większą popularność. Jego sławę buduje również historia o kilkunastu wokalistkach, które nagrywały utwór, ale ostatecznie nigdy nie decydowały się, aby został wydany z ich nazwiskiem.

Maren Morris i Zedd stworzyli duet idealny /Rachel Murray /Getty Images

Utwór Zedda i Maren Morris "The Middle" jest obecnie jednym z najpopularniejszych przebojów w Stanach Zjednoczonych. Piosenka trafiła na listę najchętniej odtwarzanych utworów w Spotify Top50 z wynikiem 236 milionów wyświetleń. Znalazła tez na piątym miejscu listy Billboard Hot100 oraz pokryła się srebrem w Wielkiej Brytanii (200 tys. sprzedanych egzemplarzy).



Wideo Zedd, Maren Morris, Grey - The Middle (Lyric Video)

Jednak mało brakowało, że utwór nie ujrzałby nigdy światła dziennego. Wszystko przez splot wielu zdarzeń i niechęć niektórych wokalistek. O całej sprawie napisał magazyn "Variety".

Według twórców kompozycji (oprócz Zedda pracowali nad nim Stefan Johnson i Jordan Johnson, czyli duet Monsters & Strangerz, tekst napisała natomiast Sarah Aaron), propozycję zaśpiewania w "The Middle" otrzymało 12 wokalistek. Jako 13. do niedoszłej współpracy przy numerze przyznała się Charli XCX (sama wytłumaczyła się, że jej wokal nie pasował do numeru).



"To był bardzo długi proces. Na początku jesteś pewny swego, ale im dłużej piosenka jest niewykorzystana, tym częściej odnosisz wrażenie, że ci się wyślizguje z rąk" - wyjaśniał Stefan Johnson.

"Nigdy nie straciliśmy pewności odnośnie tej piosenki. Nawet po roku, jako twórca nie byłem nią zmęczony" - dodał Jordan Johnson.

Wśród gwiazd, którym proponowano piosenkę były m.in. Demi Lovato, Camila Cabello i Anne-Marie. Żadna jednak nie zdecydowała się, aby utwór z ich nazwiskiem ujrzał światło dzienne. Dlaczego?

Pierwotnie utwór miał trafić właśnie do Lovato. Wokalistce spodobało się jego brzmienie, jednak po nagraniach w studiu (maj 2017 rok), odrzuciła go, gdyż uznała, że jest "zbyt popowy".



Zdjęcie Demi Lovato / Wiese/face to face / Reporter

Z kolejną prośbą Zedd i jego świta zwrócili się do Camili Cabello. Ta również dograła swój wokal, po czym stwierdziła, że opublikowany numer zagroziłby popularnością jej największemu hitowi, czyli "Havanie".



Clip Camila Cabello Havana - ft. Young Thug

Propozycje odrzuciły również: Bebe Rexha, Tove Lo, Bishop Briggs, Carly Rae Jepsen, Lauren Jauregui (koleżanka Cabello z Fifth Harmony), Daya i Elle King.

Jako jedna z ostatnich szansę wykazania się w "The Middle" otrzymała Anne-Marie (listopad 2017 roku). Ta ostatecznie jednak zdecydowała się na współpracę z Marshmello, wydając z nim kompozycję "Friends".

14. wokalistką, która ostatecznie zgodziła się na propozycję, była młoda gwiazda country, Maren Morris. Oficjalną premierą numer zaliczył 23 stycznia, a lyric video zdobyło od tamtego momentu 65 milionów wyświetleń.

Zedd przyznał, że wersja z Morris jest najlepszą ze wszystkich, które stworzył.