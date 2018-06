ZBUKU ulubionym raperem Roberta Lewandowskiego

Reprezentant Step Records Zbuku ujawnił, że lider polskiej reprezentacji w piłce nożnej, Robert Lewandowski jestem fanem jego muzyki.

Robert Lewandowski jest symaptykiem polskiego hip hopu /Paweł Skraba / Reporter

W rozmowie z Kubą Głogowskim ZBUKU, który na swoim koncie ma takie numery jak "Młoda krew" (58 mln wyświetleń), "Do końca" (33 mln wyświetleń) i "Witam cię w Polsce" (25 mln wyświetleń)", zdradził jeden z sekretów polskiej kadry w piłce nożnej.



Wideo Kuba Głogowski x Z.B.U.K.U.

"Dostałem ostatnio książkę 'Kulisy polskiej kadry' i tam jest rozdział na temat muzyki, jaką kadra dobiera do swoich treningów. No i dowiedziałem się, że ulubionym raperem polskiej reprezentacji piłki nożnej jest ZBUKU. Serdecznie dziękuję, bardzo mnie to motywuje, że przeczytałem, że Robert Lewandowski wchodzi do szatni i mówi: 'Dobra, puściliście już swoje numery, a teraz wjeżdża ZBUKU'" - opowiadał raper.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski już kilka razy wypowiadał się na temat muzyki, której słucha. Wśród jego ulubionych wykonawców są m.in.: Sokół, WWO, O.S.T.R. W zeszłym roku ogłoszono również, że napastnik został producentem wykonawczym najnowszej płyty Donatana.

ZBUKU natomiast na 21 września zaplanował premierę swojego czwartego albumu. Na płycie pojawią się Kacper HTA, KaeN i Jongmen.