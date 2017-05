Zbigniew Wodecki żyje. Menedżer dementuje informację o śmierci artysty

W sieci pojawiła się fałszywa wiadomość o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Informację tę w rozmowie z Interią stanowczo zdementował menedżer artysty, Mariusz Nowicki.

Zbigniew Wodecki padł ofiarą makabrycznej plotki

Na początku maja Wodecki przeszedł zabieg wszczepienia tzw. bypassów. Jednak kilka dni później pojawiły się komplikacje - 67-letni wokalista przeszedł rozległy udar.

W sobotę (13 maja) na stronie infowarszawa24.prv.pl pojawiła się fałszywa wiadomość o śmierci artysty. Informację tę zdementował w rozmowie z Interią menedżer Zbigniewa Wodeckiego, Mariusz Nowicki, który rozprzestrzeniającego się newsa nazwał "wierutną bzdurą".

- Trzeba być dobrej myśli i trzymać kciuki - powiedział nam Nowicki i dodał, że gdy będzie wiadomo więcej, pojawi się specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Karierę muzyczną Zbigniew Wodecki rozpoczął pod koniec lat 60. jako muzyk związany z Piwnicą pod Baranami i zespołem Anawa. Od 1968 roku, przez pięć lat, akompaniował Ewie Demarczyk. Śpiewać zaczął dopiero w latach 70. W 1973 roku ukazała się jego pierwsza EP-ka zatytułowana "Tak to ty". Pierwszy album długogrający artysty, zatytułowany po prostu "Zbigniew Wodecki", ukazał się trzy lata później. Muzyk nie jest więc pewien, kiedy powinien obchodzić jubileusz pracy artystycznej.

"Jestem w tym wieku, że na wszelki wypadek co roku od 10 lat robię jubileusz. Nie wiem, kiedy zacząłem koncertować. Nie wiem, czy się liczy samo śpiewanie, czy liczyć od szkoły, gdzie grałem już w kameralnych zespołach" - mówił niedawno agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Mimo że w tym roku mija 40 lat od wydania jego pierwszej długogrającej płyty, artysta nie organizował jubileuszowej trasy koncertowej. Twierdzi, że od wielu lat gra ponad sto koncertów rocznie, nie czuje więc konieczności organizowania dodatkowych koncertów. Występy przed publicznością są już dla niego naturalnym elementem pracy zawodowej.

"Dla mnie to jest normalne, tak jak dla szewca robienie butów. Staram się robić te buty dobrze muzycznie. Spotkania z publicznością przebiegają w atmosferze wzajemnego zrozumienia i to jest sukces po 40 latach śpiewania" - mówi Zbigniew Wodecki.

Na każdym z koncertów muzyk wykonuje zarówno utwory z ostatnich płyt, jak i swoje największe przeboje. Do jego ulubionych piosenek należą m.in. "Teatr uczy nas żyć" z tekstem Jacka Korczakowskiego, "Lubię wracać tam, gdzie byłem" do tekstu Wojciecha Młynarskiego i "Z tobą chcę oglądać świat", do której słowa napisał Jonasz Kofta. Artysta twierdzi, że miał szczęście pracować z niezwykle zdolnymi tekściarzami, dzięki którym jego utwory niosły konkretne przesłanie.

"Mam taką metodę pracy, czy też miałem, gdzie głównie pisałem muzykę i do muzyki pisali panowie tekst, ale trafiałem na genialnych ludzi. Jak to się słucha, to tak, jakby było odwrotnie, jakby muzyka była pisana do tekstu" - mówi Zbigniew Wodecki.

Muzyk twierdzi, że od niedawna czuje się jak debiutant za sprawą płyty "1976: A Space Odyssey", nagranej rok temu z zespołem Mitch & Mitch i ponad 40-osobową orkiestrą. Album zawierający odświeżone utwory z pierwszej płyty Wodeckiego zdobył status złotej płyty, a także dwie statuetki Fryderyków w kategoriach album pop i utwór roku ("Rzuć to wszystko, co złe"). Muzyk twierdzi, że sukces tego wydawnictwa jest dla niego wyjątkowym doznaniem. Zapewnia też, że nie zamierza na razie kończyć kariery.

"Przyjdzie czas, żeby się żegnać z publicznością za jakieś pięć lat" - zapowiadał niedawno. "Bogu dziękować jeszcze żyję i dopóki stoję, zęby i włosy mi nie wypadną, dopóty będę robił karierę" - dodaje muzyk.