Zayn Malik walczy o kobietę (nowy teledysk "Let Me")

Niedawno Zayn Malik ogłosił, że ukończył prace nad swoją drugą płytą, a teraz prezentuje nowy utwór "Let Me".

Zayn Malik znów podbije listy przebojów? /Jamie McCarthy /Getty Images

Zayn Malik szykuje się do wydania drugiego albumu.

Clip Zayn Malik Let Me

Wokalista zaprezentował nowy singel "Let Me", do którego powstał także teledysk.

W klipie obok Malika wystąpiła znana modelka Sofia Jamora.

Fani wokalisty zwrócili uwagę na podobieństwo Sofii do jego byłej dziewczyny, Gigi Hadid. Para rozstała się w marcu, po dwóch latach związku.

Debiutancka solowa płyta byłego członka One Direction, "Mind of Mine", ukazała się w 2016 roku.