Zayn Malik na wózku inwalidzkim. Tajemnicza kontuzja gwiazdora

Zayn Malik mocno zaniepokoił swoich fanów, gdy pojawił się w Nowym Jorku pod mieszkaniem swojej dziewczyny, modelki Gigi Hadid, na wózku inwalidzkim. Były wokalista grupy One Direction nie mógł się poruszać o własnych siłach, a na zdjęciach zrobionych przez paparazzi jego wózek musiała pchać asystentka.

24-latek doznał kontuzji lewej stopy, która na fotografiach jest wyraźnie spuchnięta.

Rzecznik Malika uspokaja, że to nic poważnego: "Zayn zranił się w stopę, ale ma się dobrze i powinien szybko wrócić do zdrowia". Nie są jednak znane okoliczności, w jakich doszło do kontuzji.

