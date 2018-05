Zayn Malik i Sofia Jamora znów razem (nowy teledysk "Entertainer")

W sieci dostępny jest teledysk do najnowszego singla Zayna Malika "Entertainer".

Zayn Malik szykuje się do premiery drugiej płyty /Kevork Djansezian /Getty Images

"Entertainer" to kolejny, po "Let Me", singel zapowiadający nowy album Zayna Malika.

Clip Zayn Malik Entertainer

Były członek One Direction póki co nie zdradził daty premiery nowej płyty.

W teledysku "Entertainer", podobnie jak w poprzednim, wystąpiła znana modelka Sofia Jamora. Klip jest kontynuacją obrazu do "Let Me".



Fani wokalisty już przy premierze wcześniejszego teledysku zwrócili uwagę na podobieństwo Sofii do jego byłej dziewczyny, Gigi Hadid. Para rozstała się w marcu, po dwóch latach związku.

Debiutancka solowa płyta byłego członka One Direction, "Mind of Mine", ukazała się w 2016 roku.