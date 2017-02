Zara Larsson prezentuje klip "So Good" i zapowiada płytę

Zara Larsson zaprezentowała teledysk do singla "So Good", który promuje jej drugą płytę o tym samym tytule. Jej premiera zaplanowana jest na 17 marca.

Zara Larsson wkrótce wyda drugą płytę /Dimitrios Kambouris / Getty Images

Zara Larsson to utalentowana 19-latka, która robi coraz większą karierę na całym świecie. W 2008 roku szersza publika poznała ją dzięki szwedzkiej edycji programu "Mam talent". Nastoletnia Larsson nie dała szans swoim konkurentom i wygrała edycję talent show, w finale zachwycając wykonaniem utworu "My Heart Will Go On" Celine Dion. Oprócz podpisania kontraktu z wytwórnią, mała Zara zdobyła również 500 tys. szwedzkich koron.

Przez następne lata Larsson starała się zrobić międzynarodową karierę. W końcu została dostrzeżona. Opublikowane w 2015 roku single: "Lush Life" oraz "Never Forget You" pozwoliły jej zdobyć mocną pozycję na amerykańskim rynku muzycznym. W Europie o Zarze zrobiło się głośno już wcześniej za sprawą dwóch minialbumów: "Introducing" oraz "Let Me Reintroduce Myself" wydanych dwa lata wcześniej oraz przebojów: "Uncover", "Carry You Home" i "Rooftop" z jej debiutanckiego albumu "1" z 2014 roku.

Od tamtej pory jej kariera nabrała niezwykłego rozpędu. Gościnnie wystąpiła w utworze Tinie Tempah - "Girls Like", który otrzymał nominację do tegorocznych nagród BRIT Awards. Wystąpiła podczas finału UEFA Euro 2016 w nagranym wspólnie z Davidem Guetttą hitem "This One's For You", a jesienią można było ją zobaczyć na MTV EMA. Z gali wyszła bogatsza o dwie statuetki (zdobyła je w kategoriach debiut roku oraz najlepszy szwedzki wykonawca).

Obecnie Zara pracuje nad nowym albumem pt. "So Good". Płyta trafi do sprzedaży 17 marca 2017 roku, a kolejnym singlem promującym został utwór tytułowy. Gościnnie w numerze możemy usłyszeć rapera Ty Doll Sign.



Tekst do piosenki tworzyli Charlie Puth, Jacob Kasher Hindlin, Gamal Lewis i Danny Schofield. Produkcją zajał się natomiast wspomniany Puth oraz Danny Boy Styles.



Clip Zara Larsson So Good ft. Ty Dolla $ign

